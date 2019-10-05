這家銀行下重本 揪友辦雅芳卡張張回饋400元

2019-10-05 15:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



兆豐銀行5日宣布，只要雅芳卡友推薦好友申辦同卡片，雙方任刷一筆不限金額，則每成功推薦一張就可獲得高達400元的刷卡金回饋，推薦兩張可獲800元，以此類推，回饋不設上限，預期將可再衝高一波辦卡熱潮。

兆豐銀行日前宣布將旗下發行逾20年的雅芳聯名卡全面升級，大幅提升卡片等級與權益，上市一個月以來成功吸引許多雅芳會員申辦，而為了趁勝追擊、衝高市場聲量，接續推出卡友推薦計畫。

旗下擁有超過20萬名會員的台灣雅芳，消費能力不容小覷，為了提供會員全方面的禮遇，兆豐全新推出的雅芳聯名卡不僅提供辦卡免費升等雅芳VIP會員、首刷滿三千送三百、VIP送200元雅芳購物金、店內消費1%回饋。

兆豐銀行更特地將每周三設為雅芳卡友日，只要單筆分期刷滿六千就送200元刷卡金。

換言之，想一次拿齊所有回饋，新卡友只須在周三單筆分期刷六千元，就可直接獲得760元，回饋率高達12.6%，相當划算。

雅芳卡友推薦計畫將持續進行至今年12月底，建議有需要採購美妝保養等用品的民眾可多加把握，輕鬆血拚賺回饋金，推薦好友還可賺400元刷卡金。

刷雅芳卡滿三筆1,288元還可獲得星巴克大杯美式乙杯，適逢百貨周年慶開打，11月底前至全台指定百貨不限金額消費還可再加碼0.5%現金回饋。