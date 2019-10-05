富邦J卡 日本血拚3%回饋無上限

2019-10-05 15:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台北富邦銀行5日表示，即日起至今年12月31日，刷富邦J卡訂購可樂旅遊明年3月底前出發的東京、大阪、沖繩、福岡自由行，搭乘長榮或華航，三天兩夜機加酒每人最低只要8,888元（未稅），還可享分12期0利率，再賺國內消費1%刷卡金，日本血拚還有3%回饋無上限。

今年12月31日前刷富邦J卡搭虎航，日本航線來回機票最高享85折；明年2月29日前於Expedia預約完成訂房，立即享85折優惠，限1萬名。赴日旅行有J卡，多重回饋J你獨享。

日本一年四季有著不同韻味的美景，成了國人海外度假首選。據交通部統計，國人赴日旅遊人次已連續七年正成長，今年前七月赴日旅遊人次已逼近300萬，可預見接下來在賞楓熱潮及冬季賞雪泡湯二大力道推動下，赴日旅遊人次可望挑戰500萬關卡，再創歷史新高。

北富銀表示，日本近年也變成親子旅遊勝地，包括東京迪士尼、大阪環球影城、沖繩海洋博公園、福岡夢幻兒童遊樂場等，人氣紅不讓，如果打算攜家帶眷遊日本，不妨把握這次難得的機會，省荷包又0息分期，家族旅行更輕鬆。

富邦J卡有多項為旅日客群量身設計的權益和服務，除了全日本29個機場貴賓室免費使用，國人日本行最愛的血拚，有J卡相伴，筆筆可享全台最優的日本消費3%回饋無上限。

卡友還可運用「一鍵調額」功能及時調高信用卡額度，只要在北富銀LINE官方帳號完成綁定並開啟功能，就能立即選擇所需額度，最高可調高一倍、馬上生效，最長持續60天，讓卡友在日本購物更盡興，免去刷爆卡的尷尬。

一鍵調額功能深受J卡卡友好評，今年3月29日上線至8月底止，短短五個月，調撥總金額破億元大關，逼近新台幣1.5億，且持續成長，平均每位卡友的調撥額度接近新台幣10萬元。

J卡全台首創的一年四次免費兌換日本伴手禮獨享權益，也備受卡友喜愛。今年已送出日本超人氣保溫杯、知名百年老店神戶風月堂洋菓子、銀座最搶手下午茶Henri Charpentier西點，至7月底已送出5,000多份伴手禮，等同每個月平均有逾千位卡友造訪日本兌換伴手禮，相當受歡迎。