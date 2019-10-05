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北市就服處徵才活動10月7日登場 釋200個職缺

2019-10-05 11:34經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台北市就業服務處於10月7至9日，於各就業服務站舉辦徵才活動，為所有想要求職轉職的朋友提供9家知名企業，共釋出200個工作機會。

就服務處表示，寰邦公司是首次參加就服站徵才活動的運動休閒產業，全新600坪舒適健身空間，除了引進最新器材，更需要各方面的人才加入，這次徵才釋出月薪可達40K以上的客服行政主管職缺及薪資可達30K的櫃台客服職缺；另因應高齡社會，長照事業人才需求夯，私立辰心居家長照機構釋出起薪35K的居家督導員職缺。

此外，尚有餐飲業-和緣、三商餐飲，流通零售業-全聯，以及打造全新通勤文化的微笑單車（YouBike）都提供各項正職、兼職在地就業機會；職缺技術門檻不高，但廠商特別重視個人的積極負責任的人格特質，歡迎社會新鮮人、二度就業婦女及中高齡求職民眾把握機會，前往各就服站報名參加面試。

就服處表示，現場徵才活動是強調區域性及在地化，市民朋友就近求職、工作，可節省不少的交通用度，再配合工時彈性調配，當可一舉數得，且就業媒合服務完全免費，活動相關訊息歡迎請洽台北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線（02）2308-5231。

徵才活動求職餐飲業
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