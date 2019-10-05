遠雄人壽公益喘息服務 成效斐然

2019-10-05 10:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



遠雄人壽表示，為協助雙老家庭有機會對外接觸，推動「喘口氣·給力」公益喘息服務，提供戲劇工作坊、營養諮詢、無障礙交通接送、喘息學堂等多方實質協助，至今已給予近百位家照者支持力量。

台灣邁入高齡社會，身心障礙者與家庭照顧者雙重老化的問題也不斷浮現，根據內政部統計，截至2019年6月止，全台高齡之身心障礙者約有27萬人，占總身障人口23%，老老照顧的比率近年亦快速倍增。

遠雄人壽日前二度攜手果陀劇場與高雄市家庭照顧者關懷協會，假高雄市政府婦女館舉辦「日光之下·日光之上」舞台劇成果展演，鼓舞家照者迎向陽光，勇敢做自己的英雄。

這群長期與被照顧者為伍且難得參與演出的家照者，年齡從17歲至70歲不等，皆因戲劇表演的藝術張力被激發出潛能，透過課程指導肢體伸展及情緒交流，緩解長期照顧的壓力，也蘊育出最真實且動人的舞台劇演出。

其中二位學員雖面臨家人不幸離世，但藉由學員彼此扶持及專業老師引導，積累的情感逐漸獲得抒發、走出哀慟，並投身完成此次展演。喘息服務「戲劇工作坊」無論課程或展演都發揮實質效益。

家庭照顧者從學習放鬆自己的肢體與心情，藉由走動找到自己的夥伴，在互演中信任夥伴的帶領，以模仿、創意、舞蹈、意象等形式開啟覺察，傾聽每個人不同的表達方式，開始與照顧生活對話、與自己的內在連結。

高雄市政府社會局及參與長照2.0政策推動的高雄市家庭照顧者關懷協會創辦人─邱啟潤，也於舞台劇成果展演當天到場給予鼓勵，面向陽光、陰影就在後面。

遠雄人壽總經理趙學欣表示：「日光之下的真實人生雖不盡完美，但遠雄人壽的公益行動會一直陪伴在側，並鼓勵家照者將希望寄存於日光之上，歇息過後找到繼續堅持的力量。」