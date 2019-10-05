Q3商業不動產投資信心指數 辦公室產品信心最高

2019-10-05 01:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



據CCIM台灣不動產投資協會最新調查，專業投資人對第3季商業不動產投資信心指數中，以辦公室產品信心最高；信心居次的指標為「土地開發」；信心居第三的指標為「經濟環境」；信心居第四的指標為「店面」，為四個指標當中較偏向保守者。

接受台灣CCIM委託主持 ICI指數調查的政治大學地政系林左裕教授指出，隨著總統大選的逼近,，民眾對選情關注的程度漸漸加溫，加上選舉結果仍具不確定性，對商用不動產投資的投入程度及時間也因此受影響，導致此五項指標全數下降,，此結果亦符合過往台灣的經驗，每逢關鍵性的大選, 不動產市場的量能在短期內常見｢暫時停止呼吸｣的現象。

美商ERA高雄公司執行長陳清景(CCIM)認為，本季較上一季各項指數均下跌，判斷為對總統大選不確定因素的反應。在各項指標表現方面，辦公室與土地開發指標因台商回流與近期供給量未見增加的因素下，表現最佳；總體經濟指標則因中美貿易戰而短期樂觀，長期則因東協十國加六排除台灣而必須加以觀察。店面與旅館指標則為近期的票房毒藥，店面因網購與大型商場開發的因素產生不利競爭; 旅館則因兩岸政治因素而急速冷凍。

信義全球資產投資部歐人彰資深協理(CCIM)表示，2019年第3季投資信心較前一季呈現兩年來的最大修正，影響主要來自於街邊店面與旅館之跌幅，以旅館而言，北市不同等級旅館住用率仍在七成以上，相對其他區域抗跌；就街邊店面而言，商圈移轉帶來之租金變化，相對仍需要長期觀察；而辦公室租金受惠長期低供給帶動租金反轉，精華區辦公室預估2020年仍有機會持續上揚，工業土地受惠於政府工業區立體化與台商產能投資避險效應，預估仍會持續看多。

世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所施甫學所長(CCIM)則指出，第3季商辦投資市場成交額近新台幣70億元，年增率高達80%，反映出投資人對辦公類型產品深具信心。此外，台北商辦市場空置率持續下探，租金水準穩定走揚，亦促使部分開發商調整開發策略，近來建商在雙北購地後規劃推出辦公及廠辦產品的比例有上升的趨勢。