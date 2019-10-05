東海促進就業與跨校合作論壇邀產學菁英指明路

2019-10-05 01:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



東海大學、台中精機與中部上市櫃公司菁英聯誼會，著眼台灣人才永續發展，今(4)日在東海大學茂榜廳舉行「促進就業與跨校合作論壇」，學界和產業界人士出席踴躍。

東海大學副校長王立志表示，東海的願景是成為一所具深厚博雅底蘊的創新卓越大學，身為中部重要的學術與產業人才培育學校，向來十分關切學生與產業的連結，並提供豐富的學習資源，除了推動產學合作、孵化學生創業團隊外，更有多項海內外實習計畫，深化學生國際移動交流，讓實習與就業接軌。

王立志強調，東海大學希望學生具備兩種語言─外語及程式語言；經歷博雅、跨域及數位三項學習，並在經濟、社會、生態、文化等四大永續中落實。

他也期許學生具備「博雅+」及「AI+」的能力，同時為了強化「AI+」能量，東海大學從今年開始，推動所有院系的學生都要修習程式語言，並著重在邏輯思維的培養及運用在產業環境中，這就是東海現正推動的「產業+」，期許能為產業培養更多的AI人才。

中部上市櫃公司菁英聯誼會長李芳全表示，東海大學推動國際職場實習計畫是跨校、跨域的結合，期望這個計畫能培育更多產業所需的人才。

台中精機董事長黃明和致詞中也提到，台中精機與東海大學在30年前便開始在就業與實習等相關計畫上密切合作，東海也有許多優秀畢業生在台中精機就業，希望未來持續有各級學校的加入，共同為台灣AI人才的培育盡心力。

​東海大學分別與台中精機及中部上市櫃公司菁英聯誼會，簽訂產學實習合作備忘錄，囊括中部重點產業如：工具機、機械業和上市櫃公司，未來將提供實習機會給東海大學學子，讓學生在校期間即能延展學習場域至企業。

今天的論壇，邀請不同領域代表分享各產業人才培育的成功經驗，如：「台灣金融研訓院」為國家重要金融智庫、金融認證與教育平台，由金融測驗中心所長楊博凱代表出席；台灣創意設計中心前執行長，現任台灣科技大學設計學院院長宋同正為設計界發聲。

漢翔航空副總經理杜旭純代表整合台灣航太供應鏈，並培育國內航太人才的「臺灣航太產業A-Team 4.0聯盟」；科技業由友達光電人力資源中心資深處長郭俊男介紹「GOLF學用接軌聯盟」，其提供上百門產業專業課程，整合各公司培育與實習資源，將產學雙向串聯。

「精科產學合作平台」發起人科冠國際公司董事長張衡州，專注在台灣工具機與機械業人才發展，延聘產業業師到校教學，共同設計實務課程，為業界培養新戰力。

致力推廣學生利用在學時間到企業實習的東海大學國際職場實習發展中心主任許恩得，以「全球專業實習聯盟平臺(GIFT)」連結學校、企業與學生，此為免費的線上實習媒合平臺，廣納全球大學校院在學生與30歲以下青年，都是企業可延攬的實習對象。

因論壇強調跨校合作、資源共享，靜宜大學副校長王俊權亦到場指導。培養未來人才，讓學生升學與就業連結，也是當今高中極為重視的議題，今年剛獲「校長領導卓越獎」的台中女中校長洪幼齡、清水高中校長黃偉立、興大附中校長陳勇延與台中一中校友總會執行長施正心等人亦出席。