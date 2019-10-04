臻品29週年 一個假想的電影劇本「天堂門」開展

2019-10-04 22:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



臻品藝術中心邁入29年，董事長張麗莉宣布，今年年度策劃特展將從10月5日起至11月30日止登場，並以「天堂門」為主題，邀請11位建築人及藝術家共同展出。

這次展出媒材豐富多元，創作者各自表述過去的生活經驗和隱喻不可知的未來，包含生活場所、生活感與存在感的建立。

每年的10月，是臻品藝術中心的週年策劃展，今年已邁入第29年。張麗莉從第2年的週年展到今年29年，每年都會邀請一位策展人策劃主題性的展覽，不外是希望透過每次週年展的展出，表述臻品推動當代藝術的心意，以及記錄台灣當代藝術的發展片段。

臻品從2014年開始，更將展覽的深度延伸到建築，透過建築師的策展，讓藝術與建築的關係變得豐富有趣。而這樣的堅持，一直延續到今天。

張麗莉表示，以建築為議題的策劃展，今年是第5年了，邀請的策展人是第二次為臻品策展的劉克峰老師。劉克峰同時也是2屆代表台灣參加威尼斯雙年展的策展人。

多重身份的劉克峰在策劃這次展覽主題時，正好適逢臻品藝術中心的關係企業-龍寶建設30週年展。因此，探討的方向也呼應龍寶30展議題，以「里仁為美」的理想生活環境為主題，衍生出「一個假想的電影劇本《天堂門》」的週年策劃展。

同時，劉克峰希望能透過藝術家與建築人對生活的經驗與想像，呈現虛幻與真實、人與空間的關係，呼應這次所拋出的假想電影劇本。

劉克峰並引述到2020年威尼斯雙年展的主題：「我們如何一起生活？How will we live together？」。張麗莉也提出，龍寶建設一直以來，努力推動里仁為美，落實友善都市環境的目標。

張麗莉強調，希望透過環境改造與互動，營造幸福生活，為建築生態共好而努力。而這樣不謀而合的想法，也為這次展覽註解更多有意義的關係。