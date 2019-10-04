外帶店坪效驚人 檀島香港茶餐廳外帶店首度插旗新北市

2019-10-04 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



大成（1210）旗下檀島香港茶餐廳4日首度插旗新北市板橋大遠百，此為檀島第三家外帶店，約13坪。檀島主管表示，外帶店坪效特別好，特別是微風台北車站店只有7坪，卻能創造月營收約200萬元，等於月坪效約30萬元，新開的板橋大遠百店則有信心衝月營收195萬元，月坪效15萬元。

大成集團副總裁韓家寅表示，微風南京以及微風台北車站的外帶店型因有不錯坪效，看準板橋大遠百與板橋車站鄰近商圈的人潮優勢，所以與遠百合作，開出第三間外帶店型，除了蛋撻及原味菠蘿油之外，也特別推出曾於食神電影風靡一時的道地港味小吃「車仔麵」，為該家外帶店獨家餐點。

目前檀島在台灣，若加上板橋大遠百店，共有第七間門市。檀島將店型分為A、B、C三種店型，A型店為100坪的餐廳，現在有四家，販售點心、燒臘、熱炒和飲料，B型店則約50至70坪，以粥粉麵飯為主，目前還未開出；C型店則是外賣店，坪數約10至13坪，販售蛋塔、波蘿油和飲料，現在有三家，以微風台北車站坪效最高，只有7坪，卻能創造月營收200萬元以上。