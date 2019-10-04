台灣松下引進Panasonic除塵神器 賣到缺貨

2019-10-04 19:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



台灣松下引進日本Panasonic除塵神器、二合一蒸氣熨斗來台，以新規商品來創新需求。

台灣松下是台灣最大的家電集團，2019年度營收目標可達361億元，再創新高，內外銷約各佔五成。今日來台上市的新款日本除塵神器和2in1蒸氣電熨斗，在設計與功能上再進化，不僅縮小體積、減輕重量外，同時使用更便利、功能更提升，大幅提升家電的使用效率，解決許多生活上的使用困擾。其中，除塵神器還一度賣到缺貨。

訴求「極輕、極細、極長」的除塵神器，成為家中必備的第二台吸塵器，為了解決消費者在居家清掃的困擾，今年新登場的Panasonic日本除塵神器（MC-SBU1F），就是以輕便設計以及多種變化功能讓打掃變的很神。全新研發設計，在日本一上市立刻造成搶購熱潮。

機體本身只有530公克，約是一杯珍珠奶茶的重量相當輕巧，使用起來大幅減輕對手臂與身體的負擔，時尚、簡約的外型也是一大特色，收納容易不佔空間。

在使用上，可搭配極細延長桿和狹縫吸頭、灰塵刷、地板用吸頭等可變化成多種模式，不僅可以深入清潔家中地板、書櫃等每個縫隙角落輕鬆隨手除塵，還有原本難以打掃的高處如：天花板、頂燈、冷氣等，再搭配二段式延長桿，也能輕而易舉。

台灣松下表示，升級版2in1蒸氣電熨斗，訴求讓你「輕鬆熨燙、平整有型」，具有平燙、掛燙2in1蒸氣電熨斗，規格及功能全面進化，具備360度熨燙、24秒快速預熱等升級功能外，更增加了三倍的蒸氣噴射，大幅提升除皺整燙的效率、還能去除異味、除菌等效能。