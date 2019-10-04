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新光銀行響應國際失智症月 共同陪伴失智者

2019-10-04 17:20經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

新光銀行長期重視銀髮關懷，隨著人口急速老化，患有失智症的人口也明顯增加，針對失智友善議題，連續兩年與台灣失智症協會合作，參與國際失智症月宣導，今年度藉由2019「瑞智友善心連心．憶起邁向心希望」活動，讓更多民眾能一起了解失智症。

新光銀行今年以「守護記憶、創造回憶」作為展場空間的設計，讓觀展民眾及失智者家庭帶來美好體驗；為喚起失智長者的記憶，現場「新光記憶照相館」刻意營造的復古背景，帶領失智長者回到過往時光；隨拍隨印的照片為記憶逐漸消退的失智者家庭，保留最美好的溫馨回憶。

「心光閃閃．揮灑色彩」記憶藝術創作展，由新光志工們陪伴100位失智者或家庭照顧者，累計共80小時的互動之下，帶領參與者述說自己的夢想，以手作藝術將夢想彩繪在紙糊小豬上，成為獨一無二的作品，提醒著彼此為夢想努力。

「新光記憶郵筒」則藉由一張明信片寫下滿滿的期望與祝福，投下展區內的郵筒，由台灣失智症協會為您守護著這些心願祝福，一年後再為您捎來這份期待，在時光流逝下共同開啟記憶的寶盒。

新光銀行深知陪伴是最溫暖的分享，近年致力推動社區關懷活動，2019樂齡公益關懷活動就在9月國際失智症月正式啟動。

新光銀行總行及全台104間分行的同仁志工，連續第五年進行「遍地開花」公益活動，藉由可愛的鼠年小提燈陪伴長者摺燈籠，一起鼠(數)不完、轉(賺)不停。

金鼠年提燈設計極具創意與巧思，如同旋轉木馬一樣可以不停轉動，鼠與「數」諧音寓意招財進寶，轉與「賺」諧音寓意日進斗金，結合祈福納財、轉動好運、舒壓著色、療癒書籤等功能。

新光銀行藉由主動參與，發揮企業社會責任影響力，從內部員工到一般民眾，一起來關心失智議題，串連更多力量營造失智友善的環境。

台灣失智症協會理事長賴德仁(左四)，與新光銀行愛心志工們合影，共同為失智友善目標...
台灣失智症協會理事長賴德仁(左四)，與新光銀行愛心志工們合影，共同為失智友善目標努力。新光銀行/提供
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