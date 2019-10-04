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台灣人熱愛單身旅行！KLOOK單人預訂超過半數

2019-10-04 15:48經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

單身旅行正夯！全球旅遊預訂平台KLOOK觀察，台灣民眾透過KLOOK預訂單人行程或票券的比例在過去一年明顯增長，至今年8月已佔整體預訂60%，較去年同期成長六成，成長幅度更位居全亞太區之冠，顯示來場隨時隨地來場獨自出遊的小旅行，已成為台灣民眾旅遊的另種熱門選擇。

在獨自出遊漸熱的趨勢下，一日遊行程更受單身旅客喜愛，除了可以免於交通接駁的麻煩外，一日遊也能有效率地串聯周遭景點，讓旅客更方便地遊覽位於郊區或偏遠山林的美麗景色，同時與各國旅客交流互動，為旅行添增驚喜與新鮮感。

而與習慣提前好幾個月就開始研究行程、找優惠的消費者不同，偏好一個人出遊的旅客因為時間彈性，更容易因為期間限定的活動或是社群當下流行的拍照打卡點，而安排個說走就走的小旅行，從預訂到成行可能僅有短短的三天或一個禮拜。

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示：「喜歡一個人旅行的消費者，除了可以透過KLOOK的『極速預訂』滿足自己說走就走的旅行需求外，也因為少了其他人分擔花費，更應該懂得善用優惠折扣、哩程或旅遊金，當個聰明的消費者，讓每次的任性出走都能更加輕鬆無負擔。」

KLOOK與眾多業界領先品牌，包括長榮航空、中華航空、亞洲萬里通、台北富邦銀行、維他露食品成立的「旅行便利者聯盟」也正式上線，即刻起消費者可透過哩程賺取、消費回饋或折扣和旅遊金等方式，讓每次的消費都能為下次的旅遊儲值，輕輕鬆鬆累積出遊基金。

此外KLOOK也於10月推出整整一個月的「任性玩全球」優惠，除了特定商品外，不論是日本韓國，或者是東南亞、歐美的旅遊商品，看到喜歡的只要動動手指加到購物車裡，整筆消費只要滿5,888元立即現折700元，在使用上更彈性，也讓消費者更能隨心所欲的安排一人出走的輕旅行。

全球旅遊預訂平台KLOOK觀察，台灣民眾透過KLOOK預訂單人行程或票券的比例在...
全球旅遊預訂平台KLOOK觀察，台灣民眾透過KLOOK預訂單人行程或票券的比例在過去一年明顯增長，至今年8月已佔整體預訂60%，較去年同期成長六成，成長幅度更位居全亞太區之冠，圖為 泰國國寶級建築物 - 泰國清邁白廟。　圖／KLOOK提供
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全球旅遊預訂平台KLOOK觀察，台灣民眾透過KLOOK預訂單人行程或票券的比例在...
全球旅遊預訂平台KLOOK觀察，台灣民眾透過KLOOK預訂單人行程或票券的比例在過去一年明顯增長，至今年8月已佔整體預訂60%，較去年同期成長六成，成長幅度更位居全亞太區之冠，圖為日本名古屋，白雪皚皚合掌屋倒映水面。　圖／KLOOK提供
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