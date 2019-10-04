2019台北國際旅展陸方再缺席 1,700攤位參展同去年

2019-10-04 15:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



由台灣觀光協會主辦，全台規模最大的「2019台北國際旅展（Taipei International Travel Fair, ITF）」將於11月8日至11日於南港展覽館盛大登場，今年計有60個國家地區、共1,700個攤位參展，規模卻年相當，而兩岸關係冰凍，陸客來台大幅縮減，今年陸方第三度缺席台北國際旅展的兩岸旅展。

台灣觀光協會今（4）日表示， ITF台北國際旅展的高人氣吸引來自許多國外的觀光業者參與，今年更集結世界各國特色，其中，首度參展國家有來自中東國家北賽普勒斯和東歐的蒙特內哥羅，而韓國首度將在台全年度最大規模展覽－韓國文化觀光大展移至ITF辦理，成為本次ITF最大國家形象館，同時更將邀請到超大咖藝人來台宣傳，預計引爆一場韓流勢力。

此外，國人作喜愛的旅遊國家日本，今年也祭出175個攤位，來搶攻台灣旅遊市場，加上中南美洲的阿根廷、巴西，還有今年9月16日甫與我斷交的大洋洲索羅門也再次參展。觀光協會說，各國踴躍參與充分顯現國際觀光旅遊界對ITF台北國際旅展的高度重視，有將近60個國家地區將一同參與這場全亞洲參觀人數最多、全台最大型的展銷合一旅遊展覽。

觀光協會說，今年中央、地方政府在旅展中積極配合主題投入參與，全力推廣台灣觀光，要讓國人和世界知道台灣的美。中央有交通部觀光局、原民會、農委會等。地方則有宜蘭館、台北館、花蓮館、中彰投苗四大縣市更是聯合行銷，另外還有澎湖、連江等離島，總計17縣市參展，從北到南一次展現台灣特色風貌，每個展攤處處是亮點與驚喜，讓民眾從台灣出發，體驗旅行的美好。

而已經兩年未參加台北國際旅展同時舉辦的「海峽兩岸台北旅展」的大陸代表團，在兩岸關係持續惡化，陸方縮減團客來台人數，並於8月1日暫停自由行陸客申請下，未出乎預料，今年持續第三年不出席。