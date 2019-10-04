王品牛排轉型全台只留8家店 推高端新品牌THE WANG

2019-10-04 12:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



高端餐廳勢力崛起，以牛排起家的王品（2727）也搶進市場，新品牌THE WANG進駐台中七期商辦地標NTC國家商貿大樓一樓黃金店面，主打高價牛排套餐，平均客單約為2,000元。

THE WANG初期目標要在全台開出四家店。除了首店落腳台中，之後將在台北、高雄分別開出2家、1家據點。此外，王品牛排也將進行轉型，旗下3家據點將轉型為THE WANG。

THE WANG事業處主管高長宏表示，近年王品牛排來客數有出現下滑跡象，主要是市場口味的變化，讓主打全熟牛排的王品牛排也面臨調整壓力。目前全台王品牛排家數達13家，未來將保留其中的8家門市，另有3家進行轉型，升級為主打Prime等級乾式熟成牛肉的THE WANG，希望能吸引新客群。

高長宏表示，2018年台灣餐廳整體營業額為7,775億元，其中高檔餐廳就占了5%，市場規模近400億元，消費規模逐年增長，追求新鮮、品味的年輕人助長這波餐飲新風潮。THE WANG單人套餐價格1,780、1,980元，雙人套餐為4,360元，加計10%服務費，客單價約2,000元，看好台灣高價牛排的市場，THE WANG也是目前王品集團內客單價最高的品牌。

高長宏表示，THE WANG明星商品主推「極炙酥烤熟成帶骨牛排」系列，並提供高端餐廳必備專業侍餐管家服務，亦針對喜愛品酒的饕客們提供餐酒搭配「Wine Pairing」用餐服務。

高長宏表示，THE WANG從丁骨牛排、帶骨紐約客到帶骨牛小排，樣樣都有。「丁骨牛排」選用Prime等級乾式熟成牛肉，以 28 天為最佳熟成天數，搭配高溫炙烤技術，帶出牛肉美味，發酵出醇厚的風味。搭配由國外引進市價近百萬的頂級烤箱，可瞬間加熱到攝氏近千度，將丁骨送進烤箱上色，僅3秒後立刻取出，再以400度高溫鑄鐵鍋靜置，讓溫度及風味不流失。