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北市南門市場將搬遷 舉辦1元搶購、競標活動

2019-10-04 11:27經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台北市公有南門市場，4、5日兩天辦理「風華38 時光永存」優惠活動，現場活動有1元搶購、競標活動。

民眾若想搶購市場最後的優惠，務必把握明天現場活動時間，活動商品包括蔣宋美齡最愛的合興糕糰店－糕糰組合及2樓百貨部秦鈺軒開店之後的鎮店之寶「招財龍龜」等名攤商品，都將在5日中午12時30分供大家競標取得。

南門市場自即日起至10月6日，南門市場內徐家點心坊、逸香齋等名攤也推出商品最後折扣優惠，邀請民眾來南門市場感受搬遷前原址最後的熱鬧氛圍。

南門市場於現址在地經營38年，配合捷運萬大線工程，大樓於今年啟動拆遷改建。

今日南門舉辦為期兩天全館感恩促銷活動以「風華38 時光永存」為主題，現場自治會準備許多市場名攤組合供大家1元競標取得，商品內容有合興-糕點組合，裡面含有蔣宋美齡最愛的鬆糕、玉佩、徐家點心坊-年節必搶購的人氣商品八寶芋泥，還有讓媽媽們省加菜金的遊戲-蔬果估價王，只要猜對就可以將整盤蔬果帶回家，現場消費者都大嘆「太值得了」。

南門市場王銓國會長更表示：「今年市場為了提供給消費者更好的購物環境，搬遷至中繼市場。今明兩天市場辦理全館感恩促銷活動，今天看到許多常客參與活動，用優惠價格搶到名攤肉乾、日製洋裝、德國香腸…等。南門市場尚準備更多精美服飾、玉珮、名攤禮盒…等，供大家搶購、競標，期望大家都可以在南門最後的幾天，感受到在原址最傳統的熱鬧氛圍。」

現場活動萬頭攢動，許多民眾都是市場幾十年老顧客，都直呼來市場採購這麼久，市場內商品品質良好，攤商充滿人情味，人潮真的跟過節時一樣多。

競標時民眾踴躍參與，就怕優惠被別人搶走，南門市場名攤立家湖州粽老闆朱石成也表示：「今年市場要搬遷，攤商們祭出誘人優惠，市場內的人潮真的跟過年過節一樣多，非常熱鬧，期望搬遷過去也可以這樣人滿為患。」

配合南門大樓改建期程，市場預定於10月7日至16日暫停營業十日，進行搬遷，並於10月17日開始中繼市場（杭州南路二段55號）試營運。

南門市場將繼續傳承前人的傳統滋味，於休息期間加強自我的商品品質，並維持傳統滋味。在這搬遷前的最後兩天，攤商們仍有許多誘人的優惠，如快車肉乾200元以上商品同商品第二件六折、隆記食品全雞商品特價700元、立家湖州粽粽子買五送一等，南門市場也安排於6日18時30分辦理惜別晚會，邀請民眾一同見證營業38年的南門市場熄燈，也為搬遷的攤商加油打氣。

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