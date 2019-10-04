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北捷打造冰河列車 帶著百萬通勤族穿梭現實與童話

2019-10-04 11:20經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

旅行業者長汎假期看準台北捷運每日逾200萬人次的高運輸量，與台灣最大的家外媒體代理合和集團合作，打造捷運上的「冰河列車」，讓你搭捷運搶先看旅展，再加碼推出拍照分享抽機票活動，送出長榮航空直飛米蘭的機票，輕鬆擄獲北捷百萬通勤族搶搭「冰河列車」看旅展、去旅行。

長榮航空明年2月將開航義大利米蘭，長汎假期多元運用米蘭航線，除了義大利行程，還規劃了由米蘭進瑞士的精彩行程。以「了不起的瑞士」為主打行程，將瑞士經典的「冰河列車」搬上了捷運。

9月27日起在北捷《松山新店線》及《中和新蘆線》首發通車，短短一周立即成為往來乘客打卡、自拍熱點！此次長汎假期二列捷運「冰河列車」將為期一個月（9月27日至10月26日），運用捷運車廂全面式包覆特點，透過橫式海報、破格窗貼、車門貼與地貼，以及最貼近旅客視線的三人座椅口型貼，營造出瑞士冰河列車概念，還有超可愛的聖伯納犬、黑面羊、土撥鼠出沒，及一眼即能看遍的阿爾卑斯山和馬特洪峰，不用等到11月去國際旅展人擠人，現在搭捷運就能搶先體驗品牌專屬的瑞士旅展。

擁有豐富交通媒體經驗，同時也是台灣最大家外媒體代理的合和集團，這次與長汎假期合作，建議長汎使用北捷車廂內的廣告版位，推出別具特色的旅展專車，果然成功引爆話題。

合和點出了台北捷運具有高穩定及高流量的媒體特色，為長汎規劃往返於高密度住宅區與辦公商圈的《松山新店線》及《中和新蘆線》，於二條高運量路線打造二列遊瑞士不可少的「捷運版冰河列車」，吸引百萬通勤族搭乘親身體驗瑞士亮點。

車廂內還大玩拍照、留言、分享、抽機票，通勤族只要於北捷「冰河列車」上自拍合影，上傳至長汎假期臉書粉絲專頁或Instagram並留言分享，就有機會抽中長榮航空直飛米蘭的機票。

有意瞭解活動詳情，可上網瀏覽長汎假期臉書專頁及Instagram。

捷運長榮航空瑞士
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