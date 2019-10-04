亞洲生技大會明年續辦 目標成亞洲最大生技產業展會

2019-10-04 02:15 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



亞洲生技大會今年七月在台灣舉辦，在成功吸引了全球生技目光之後，主辦單位台灣生物產業協會昨(3)日宣佈，已於日前與全球生技協會(BIO)達成協議，明年2020年將繼2019之後，繼續在台灣舉辦「亞洲生技大會」(Bio Asia 2020)，預定於明年7月22日至26日於新啟用的南港展覽館二館舉行，亞洲生技大會目標將成為亞洲最大生技產業展會。

新場地屆時會讓研討會、展覧、媒合、公司展望等各項活動均將於同一會館進行，預期將提高參與不同活動的方便性，大幅增加互動交流機會。目前大會已展開各項籌備工作，較去年更提早4個月籌辦展會，預期將有來自超過30國、約2000人與會。生技大展也將超越南港一館最大容量，成為亞洲最大生技產業展會。

亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示，全球BIO對今年展會成果十分肯定，尤其是吸引了約500位國際人士來台參加，因此希望在此基礎上再往上提升，透過將展覽、媒合與生技論壇合併舉辦的方式，進一步擴大國際參與，並使用BIO的全球一對一媒合平台(One-on-One Partnering)，創造超過3500場次的媒合機會。

2019年的亞洲生技大會在展覽部份，共吸引18個國家設立國家館參展，包括美國、加拿大、英國、瑞士、義大利、韓國、印度、比利時、澳洲等超過100個國外廠商參展，全場共有600家參展廠商、1700個攤位。「亞洲生技論壇」則吸引超過1500位、來自約25國家的專業人士，國際與會人數占35%，前五名分別是日本、大陸、美國、新加坡與韓國。

李鍾熙表示，2019議程主題將延續至2020年，去年議程有10個題目、四大主軸，分別是科技、投資、法規和區域合作，這些都有跟上國際趨勢的腳步。他舉例來說，科技方面，電子資訊產業與醫療產業結盟這類跨領域合作，或是突破性療法，如細胞治療、基因療法等運營與商業模式都值得更深入探討。投資方面，跨境投資，引入國外資金等議題也相當受關注。

大會已開始與全球生技協會(BIO)規劃明年活動，自議程規劃、講者邀請、各國代表組成的國際指導小組(International Advisory Committee) 及國際行銷宣傳，擴大國際化參與規模。目標要讓2020亞洲生技大會吸引超過2000位以上、來自30個國家以上的專業人士，成為亞洲最大生技論壇。

李鍾熙進一步解釋，由於2019年亞洲生技大會舉辦空前的成功，也讓BIO對2020年的亞洲生技大會充滿期待。此次2020亞洲生技大會除在規模上更擴大，議程題目規劃也相當重視，議程主題將延續2019年的四大主軸，鎖定科技、投資、法規和區域合作。講者邀請方面，由於籌備時間較今年更長，預計將邀請學界、產業界、投資界等合適的講者。

至於各國代表組成的國際指導小組(International Advisory Committee) 成員大部分是協會會長，獲從各自國家邀約合適的人選，去年因為是台灣與BIO合辦的第一屆，時間緊湊的情況下國際指導小組未發揮運行效果，期望2020亞洲生技大會能有所發揮，變成有組織的連結，未來成為跨國的生技組織。