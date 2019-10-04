親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

亞洲生技大會明年續辦 目標成亞洲最大生技產業展會

2019-10-04 02:15經濟日報 記者陳書璿╱即時報導

亞洲生技大會今年七月在台灣舉辦，在成功吸引了全球生技目光之後，主辦單位台灣生物產業協會昨(3)日宣佈，已於日前與全球生技協會(BIO)達成協議，明年2020年將繼2019之後，繼續在台灣舉辦「亞洲生技大會」(Bio Asia 2020)，預定於明年7月22日至26日於新啟用的南港展覽館二館舉行，亞洲生技大會目標將成為亞洲最大生技產業展會。

新場地屆時會讓研討會、展覧、媒合、公司展望等各項活動均將於同一會館進行，預期將提高參與不同活動的方便性，大幅增加互動交流機會。目前大會已展開各項籌備工作，較去年更提早4個月籌辦展會，預期將有來自超過30國、約2000人與會。生技大展也將超越南港一館最大容量，成為亞洲最大生技產業展會。

亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示，全球BIO對今年展會成果十分肯定，尤其是吸引了約500位國際人士來台參加，因此希望在此基礎上再往上提升，透過將展覽、媒合與生技論壇合併舉辦的方式，進一步擴大國際參與，並使用BIO的全球一對一媒合平台(One-on-One Partnering)，創造超過3500場次的媒合機會。

2019年的亞洲生技大會在展覽部份，共吸引18個國家設立國家館參展，包括美國、加拿大、英國、瑞士、義大利韓國、印度、比利時、澳洲等超過100個國外廠商參展，全場共有600家參展廠商、1700個攤位。「亞洲生技論壇」則吸引超過1500位、來自約25國家的專業人士，國際與會人數占35%，前五名分別是日本、大陸、美國、新加坡與韓國。

李鍾熙表示，2019議程主題將延續至2020年，去年議程有10個題目、四大主軸，分別是科技、投資、法規和區域合作，這些都有跟上國際趨勢的腳步。他舉例來說，科技方面，電子資訊產業與醫療產業結盟這類跨領域合作，或是突破性療法，如細胞治療、基因療法等運營與商業模式都值得更深入探討。投資方面，跨境投資，引入國外資金等議題也相當受關注。

大會已開始與全球生技協會(BIO)規劃明年活動，自議程規劃、講者邀請、各國代表組成的國際指導小組(International Advisory Committee) 及國際行銷宣傳，擴大國際化參與規模。目標要讓2020亞洲生技大會吸引超過2000位以上、來自30個國家以上的專業人士，成為亞洲最大生技論壇。

李鍾熙進一步解釋，由於2019年亞洲生技大會舉辦空前的成功，也讓BIO對2020年的亞洲生技大會充滿期待。此次2020亞洲生技大會除在規模上更擴大，議程題目規劃也相當重視，議程主題將延續2019年的四大主軸，鎖定科技、投資、法規和區域合作。講者邀請方面，由於籌備時間較今年更長，預計將邀請學界、產業界、投資界等合適的講者。

至於各國代表組成的國際指導小組(International Advisory Committee) 成員大部分是協會會長，獲從各自國家邀約合適的人選，去年因為是台灣與BIO合辦的第一屆，時間緊湊的情況下國際指導小組未發揮運行效果，期望2020亞洲生技大會能有所發揮，變成有組織的連結，未來成為跨國的生技組織。

生技產業韓國義大利
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

太陽能黯淡 大同「胖兒子」變拖油瓶

2019-10-04 01:29

特斯拉台系鏈 看好Q4拉貨潮

2019-10-03 23:27

新光三越南西店周年慶線上購物助攻 首日買氣爆棚

2019-10-03 22:27

大同第四爆又來了 持股五成大同美國宣布聲請重整

2019-10-03 20:29

宏佳騰智慧電車交車 月績進補

2019-10-03 14:36

9月電動機車掛牌1.32萬台 Gogoro車主逾20萬

2019-10-03 14:35

12家醫療科技進軍波士頓 獲1.25億美元商機

2019-10-03 13:23

台灣菸酒跨國合作 與南韓業者簽備忘錄

2019-10-03 13:04

台北紡織展 環保大秀登場

2019-10-03 00:45

台北紡織展四大主題 升級「智造」

2019-10-03 00:44

天空大戰 星宇拚擴大機隊

2019-10-03 00:43

星宇制服亮相 打時尚牌

2019-10-03 00:43

策略經營／陳亭如大頭目會議 溝通決策

2019-10-02 22:51

連鎖效應／跨國連鎖 掃除四障礙

2019-10-02 22:49

業務最前線／解讀客戶動機

2019-10-02 22:49

Garmin首度為星宇航空客製機長與座艙長專屬智慧表

2019-10-02 20:29

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

臺大「財務報表分析研習班」早鳥優惠只到10/3止

2019-10-02 13:56

「更親近人的科技」 陪伴長出改變家鄉的力量

2019-09-27 12:52

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

能否樂退關鍵在收入 8萬元是分水嶺

2019-10-03 16:02

顧立雄感謝防洗錢佳績唯獨忘她 蘇揆：真是不禮貌

2019-10-03 16:12

大同第四爆又來了 持股五成大同美國宣布聲請重整

2019-10-03 20:29

國銀大陸分行又傳踩雷 金管會公布新增一家銀行逾放

2019-10-03 18:36

App綁定信用卡消費要注意 金管會提兩自保作法

2019-10-03 19:45

利率將連14凍 央行總裁透露今年以前不降息

2019-10-03 10:19

貿易戰若持續 楊金龍：台恐被列入匯率操縱國觀察名單

2019-10-03 13:58

郭台銘：5G華為領先 但美國急起直追

2019-10-03 19:48

被動元件三巨頭下跌有撐 12月拉貨潮可期

2019-10-03 10:26

有線電視搶OTT市場 串流電視平台業者盼把餅做大

2019-10-03 10:19

連大立光、工研院都找上門 「法院經濟」養活荒涼德州小鎮

2019-10-03 16:22

中電出售土地給英業達 處分利益約9億元

2019-10-03 17:39

拒當下流老人 一張表比較13家銀行「以房養老」

2019-10-03 19:03

比黑天鵝可怕的灰犀牛是誰？央行總裁直指是它

2019-10-03 10:54

陸3大電信商力挺 華為Mate 30銷量估與Mate 20持平

2019-10-03 14:36

搶攻5G亞太電增資 林之晨：台灣大評估是否參與

2019-10-03 19:09

吹哨者反被告與停職 金管會要求永豐金盡速說明

2019-10-03 21:51

川普砲轟聯準會 楊金龍：大家都感到不以為然

2019-10-03 10:25

陸三大運營商加大華為Mate 30採購力道 供應鏈樂了

2019-10-03 11:33

微軟新品發表會／Surface Duo雙螢幕摺疊機吸睛

2019-10-03 14:40

台美簽訂FTA 王美花：樂觀的機會比較大

2019-10-03 11:43

小七攜手迪士尼 將超商變迪士尼樂園

2019-10-03 20:00

12家醫療科技進軍波士頓 獲1.25億美元商機

2019-10-03 13:23

張晉源6月又吹哨 金管會要永豐金董事會好好跟員工溝通

2019-10-03 20:35

全球科技戰對台影響重大 李紀珠呼籲尋因應之道

2019-10-03 21:59

9月電動機車掛牌1.32萬台 Gogoro車主逾20萬

2019-10-03 14:35

微軟發表雙螢幕折疊新品 和碩、廣達可望受惠

2019-10-03 12:24

中科營業額創新高 積體電路貢獻最大

2019-10-03 13:31

台灣獲APG洗防評鑑最佳成績 蘇揆感謝參與單位、人員

2019-10-03 16:07

轉單效應持續多久？央行：至少今、明兩年都會受惠

2019-10-03 11:08

蔡英文試乘5G自駕車：相信台灣在全球5G占有一席之地

2019-10-03 11:03

英特爾i9 擬大降價抗超微

2019-10-03 14:36

房屋所有權移轉 當心多繳冤枉稅

2019-10-03 19:08

三年期滿解禁 南山產險總座：重回商業險市場三年拚三成

2019-10-03 19:32

再生能源商機夯！富邦「綠色債券」正式對外發行

2019-10-03 11:02

連接器大廠宏致集團也回流！台商回台投資累計6152億元

2019-10-03 19:59

宏佳騰智慧電車交車 月績進補

2019-10-03 14:36

研調：電競採高階Mini LED 明年放量

2019-10-03 14:36

放寬二張50萬元 小額終老險單月賣破萬件

2019-10-03 20:36

台灣菸酒跨國合作 與南韓業者簽備忘錄

2019-10-03 13:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top