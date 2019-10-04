第四度爆雷 大同美國聲請重整

2019-10-04 01:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／台北報導



大同昨（3）日晚間公告，持股五成的子公司大同美國（股）公司於美國破產法院-加州洛杉磯中區法院聲請並經法院受理重整程序。大同美國成為繼華映、綠能、尚志半導體之後，大同集團第四家財務出現狀況的轉投資事業。

據悉，大同美國是當年大同集團為了進軍太陽能產業，購買太陽能多晶矽材料成立的公司，主要協助集團轉投資太陽能矽晶圓廠綠能購置最重要的多晶矽原料。

根據大同去年財報，大同美國資本額為新台幣1.35億元，年度營收11.63億元，營業虧損3,402萬元，稅後淨損3,116萬元，每股淨損8.91元。大同強調，目前會計師尚在進行第3季財報核閱中，基本上大同美國銷貨占大同營收比率低於0.1%，因此大同美國重整，對大同財務營運不會有影響。

大同表示，大同美國於2011年協助集團採購多晶矽，在供應商Hemlock的要求下，協同綠能共同與Hemlock訂立三方多晶矽原料供應契約。其後原料市場價格快速崩跌，導致綠能步入解散清算程序。大同昨天股價跌0.25元、收16.45元。

大同美國於今年7月接獲Hemlock寄發通知，要求大同美國給付依原先和解契約內容綠能需給付的500萬美元（約新台幣1.57億元），其後以違約為由，提出要求大同美國以3,500萬美元（約新台幣11億元）和解。

大同指出，為保護大同美國不受突然大額債務影響公司營運，大同美國依美國破產法第11章聲請重整，以保護公司得以繼續營業及服務客戶。