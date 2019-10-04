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太陽能黯淡 大同「胖兒子」變拖油瓶

2019-10-04 01:29經濟日報 本報綜合報導

大同集團旗下大同美國出包之後，大同集團已有綠能、大同美國兩家轉投資因太陽能產業崩盤而走向重整甚至解散的命運。當年讓母公司大賺的胖兒子，現在竟然成為一大拖油瓶。

回顧台灣發展太陽能近20年來，曾經成就當年的股王（益通），但也因為市場秩序在中國大陸業者加入後而亂了套，導致台灣太陽能廠節節敗退，不僅旭晶、綠能等業者退場，目前僅剩碩禾股價仍有百元以上價位，其他股價幾乎沒有一檔超過10元，甚至不乏僅剩1、2元，連「雞蛋水餃股」都稱不上的超低價股票，有業界人士直言：「台灣發展太陽能業完全潰敗」。

業界人士分析，太陽能產業在2000年後崛起，隨著矽晶圓、電池廠瞬間大量開出產能，打亂全球多晶矽供應。多晶矽在太陽能業，如同麵粉之於麵包廠，少了多晶矽，太陽能廠根本無法生產，當時太陽能廠「搶到」多晶矽就是獲利保證，一度讓多晶矽價格從每公斤10餘美元飆漲至金融海嘯前四、五百美元的天價。

當時太陽能廠為了搶料，一窩蜂與多晶矽廠簽訂短則三、五年，多則10餘年的「長約」，希望能藉此取得穩定供料。但在多晶矽飆漲至每公斤四、五百美元時，長約若給予每公斤300美元的價格，不少廠商就會覺得「討到便宜」，自然而然把合約「多簽幾年」。

無奈之後多晶矽產能供過於求，不少當年簽長約的太陽能廠若無法與多晶矽供應商取得修約共識，只能提列鉅額跌價損失。以目前多晶矽報價為例，每公斤已低於10美元，僅剩當年天價的「零頭」，大同美國也是在這裡吃到苦頭。

太陽能產業多晶矽大同
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