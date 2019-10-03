新光三越南西店周年慶線上購物助攻 首日買氣爆棚

2019-10-03 22:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



周年慶搶購潮來襲，新光三越素有「百貨景氣風向球」之稱的南西店，3日與其他五店領軍登場。今年新光三越以實體通路衝業績，APP線上周年慶活動助攻，讓上班族買限量商品免翹班、免找代排，化妝品、家電及3C買氣爆棚，小資景氣浮現，南西店首日業績估可超過5億元，年增1.4％

此外，南西店首四日滿50萬元送吸塵器或清淨機共50台，以及滿100萬元送iPhone 11 64G或洗衣機共10台，都在周年慶首日下午3點前全部換光光，顯示高端買氣火熱，更為今年周年慶吃下定心丸。

新光三越周年慶3日由台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店及高雄三多店首波登場，新光三越主管表示，全台首波首日業績衝破15億元，超越去年，成長1%。

新光三越化妝保養品業績最強的南西店，為周年慶業績主力，今年實體通路化妝品特惠組數特別多，比去年多出兩成，其中每逢周年慶必搶的SKll特惠組，今一開店櫃湧進大批民眾搶「SKII青春經典特惠組」120組賣光光；CLARINS「超級精華黃金緊緻組」、資生堂東京櫃「膠原美肌組」、Kiehl’s「金盞花經典組」各限量100組首日都全部完售，可見小資族搶購實力。

另外，新光三越預計周慶破億元業種其中之一家用家電，今年買機送機，吸引許多消費者目光，買PHILIPS健康氣炸鍋贈飛利浦吹風機熱銷40台，象印白金厚釜壓力IH電子鍋6人份熱銷20組，本次周慶破億目標可望達成。