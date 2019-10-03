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除了同情，下一步呢？寫在少年中實彈之後

12強／彭政閔加入中華隊 生涯首次擔任打擊教練

小七攜手迪士尼 將超商變迪士尼樂園

2019-10-03 20:00經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

為了吸引潛在客人進店，7-ELEVEN今（3）日宣布再開聯名店，攜手迪士尼，將位於7-ELEVEN台場門市打造成台灣限定「米奇與好朋友主題店」，讓小七化身迪士尼樂園；整間門市以迪士尼經典紅、藍、白色做設計，從店門口到天花板、牆壁、地板、桌椅，甚至用品都能看見米奇、米妮的影子，業績可望成長兩成。

7-ELEVE表示，今年在店型上下足功夫，品牌聯名店以平均2至3個月的展店速度進行中，目前已開出第六家聯名店，包括「可口可樂」、「海尼根」、「瑪莎拉蒂」、「樂事」、「卡娜赫拉的小動物」與今日開幕的「米奇與好朋友」，店內設計及商品會每季定期更換，保持新鮮感，也將相關品牌粉絲帶入店中，順勢消費，因此聯名店業績也比一般店高，目前成功帶動業績成長2成。

最高店內一天曾創下上千人造訪，未來不排除擴展到外縣市與更多跨業態品牌聯名，徹底發揮「X」聯名的力量，創造更好的消費者體驗。

7-ELEVEN台灣限定「米奇與好朋友主題店」位在台北小巨蛋附近的台場門市，附近人潮以年輕人、學生及遊客居多。該店為55坪的大店格門市，整體以3E(體驗性Experience、娛樂性Entertainment、教育性Education)為核心理念設計，將店內區分為四大區域，包括虛實整合體驗區、主題座位區、拼圖打卡牆及商品展示區，每一處都能看見品牌的巧思，讓消費者可全方位體驗歡樂的購物氛圍與驚喜。

特別的是，首次導入全台唯一虛實整合體驗區，117.8吋觸控大型螢幕，能串連到ibon mart統一超商線上購物中心，同步販售迪士尼授權限定商品，現場看實品後可以直接下單，免搬運、商品直接送到家；針對時間繁忙的消費者，也可透過網站直接下訂購買。

米奇與好朋友主題店也推出各式限定商品，整體品項數超過70種以上。其中CITY CAFE限定推出米奇造型限定咖啡杯與杯套，依中杯、大杯、特大杯各有不同米奇圖案，其中特大杯是「鏤空米奇表情杯套」，旋轉杯套就會出現不同米奇表情圖案，增添喝咖啡的樂趣，凡購買CITY CAFE即可免費擁有。此外，還有飲料小提包、經典馬克杯、不鏽鋼杯、船型筆袋、置物盒、抱枕、時鐘拼圖等多樣商品。

7-ELEVEN聯名店第三彈，位於7-ELEVEN台場門市，台灣限定「米奇與好朋...
7-ELEVEN聯名店第三彈，位於7-ELEVEN台場門市，台灣限定「米奇與好朋友主題店」3日開幕。圖／業者提供
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