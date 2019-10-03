小七攜手迪士尼 將超商變迪士尼樂園

2019-10-03 20:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



為了吸引潛在客人進店，7-ELEVEN今（3）日宣布再開聯名店，攜手迪士尼，將位於7-ELEVEN台場門市打造成台灣限定「米奇與好朋友主題店」，讓小七化身迪士尼樂園；整間門市以迪士尼經典紅、藍、白色做設計，從店門口到天花板、牆壁、地板、桌椅，甚至用品都能看見米奇、米妮的影子，業績可望成長兩成。

7-ELEVE表示，今年在店型上下足功夫，品牌聯名店以平均2至3個月的展店速度進行中，目前已開出第六家聯名店，包括「可口可樂」、「海尼根」、「瑪莎拉蒂」、「樂事」、「卡娜赫拉的小動物」與今日開幕的「米奇與好朋友」，店內設計及商品會每季定期更換，保持新鮮感，也將相關品牌粉絲帶入店中，順勢消費，因此聯名店業績也比一般店高，目前成功帶動業績成長2成。

最高店內一天曾創下上千人造訪，未來不排除擴展到外縣市與更多跨業態品牌聯名，徹底發揮「X」聯名的力量，創造更好的消費者體驗。

7-ELEVEN台灣限定「米奇與好朋友主題店」位在台北小巨蛋附近的台場門市，附近人潮以年輕人、學生及遊客居多。該店為55坪的大店格門市，整體以3E(體驗性Experience、娛樂性Entertainment、教育性Education)為核心理念設計，將店內區分為四大區域，包括虛實整合體驗區、主題座位區、拼圖打卡牆及商品展示區，每一處都能看見品牌的巧思，讓消費者可全方位體驗歡樂的購物氛圍與驚喜。

特別的是，首次導入全台唯一虛實整合體驗區，117.8吋觸控大型螢幕，能串連到ibon mart統一超商線上購物中心，同步販售迪士尼授權限定商品，現場看實品後可以直接下單，免搬運、商品直接送到家；針對時間繁忙的消費者，也可透過網站直接下訂購買。