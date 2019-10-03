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2019台馬產業鏈結高峰論壇今登場 已洽簽九份MOU

2019-10-03 18:23經濟日報 記者陳書璿╱即時報導

工業總會「亞太產業合作推動委員會」與馬來西亞製造商聯合會(FMM)再度攜手共同舉辦「2019台馬產業鏈結高峰論壇」，今(3)日論壇總計吸引台馬產官學界400人次參與，為積極落實雙邊產業對接媒合的成果，本次論壇已洽簽9份MOU，並發布台馬將開展無人機合作的亮點，為未來合作奠定基礎。

今年論壇由工業總會林明儒副理事長與馬來西亞FMM蘇添來會長共同主持，並邀請到經濟部次長林全能、馬來西亞貿工部副秘書長Datuk K.Talagavathi等重量級貴賓與會，而馬來西亞也組了超過一百人的大型訪問團抵台出席論壇，其中包括馬來西亞投資發展局(MIDA)、馬來西亞友誼及貿易中心、馬來西亞針織廠商會(MKMA)與馬來西亞紡織服裝中心(MATAC)、馬來西亞生物經濟機構（Malaysian Bioeconomy Development Corporation）、Asli Mechanical Sdn Bhd、Closed-loop Technology Pte Ltd、檳州研究院等代表，顯示這個論壇獲得各界高度關注與重視。而蘇添來一開口便表示：「台馬共創雙贏，共創高峰」，也為論壇帶來叧一波高潮。

台方邀請新漢智能系統李立偉副總經理，就智慧機器人的系統整合技術與應用進行實務分享，並安排具合作潛力的「紡織」、「食品醫藥化粧品」、「智慧城市」及「資訊服務」等4大領域產業，並邀請如宏碁、鴻海集團、研華智能、大江生醫、葡萄王生技、流亞公司等台灣廠商與會，進行研討及一對一技術合作暨商機媒合會，希望透過交流並探討實質合作的可能性，達到產業鏈結、拓展市場的目標。

此次簽署的9份合作意向書，包括紡織產業的東陽精機與馬國KTMG公司、以及富順纖維與馬國美新公司，這些合作協議未來將有助於台灣紡織設備輸出海外，提升紡織產業的合作鏈結；在食品、醫藥及化妝品產業方面，由優生生技與馬方Nano Medic Care Sdn.Bhd.(NMC)、圓安生技與德瑞蕬生技、以及俊達美研生技與JMS Sdn. Bhd.就台灣優質研發、品牌及馬來西亞市場通路網絡優勢，形成新的通路網，共同開拓馬國市場；在智慧城市方面，安勤科技與Nexus Union Sdn. Bhd.預計將台灣智慧交通解決方案輸出至馬來西亞，並持續拓展示範場域；在資訊服務方面，新漢智能系統與Sky-Tag Engineering、以及利凌企業與Lotus Action簽署合作意向，未來將協助台灣業者在馬國建立實機紀錄，並將此解決方案推廣到其他場域等。另外，經緯航太與馬國Nexus公司也宣布將進行無人機開發合作，成為了本論壇的一大亮點。

台灣一直是馬來西亞重要的貿易夥伴，台馬雙方有許多合作機會，透過工總搭建的雙邊產業鏈結論壇平台與對話，確實有助於台灣產業成功接軌馬來西亞市場，為產業帶來實質效益並創造雙方產業的合作機會與商機。

馬來西亞生技智慧城市
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