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新創VoiceTube完成A輪融資 獲1億元銀彈

2019-10-03 16:39經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

新創語言教育科技平台VoiceTube今（3）宣布完成A輪融資，獲得新台幣超過1億元，新一輪資金將用於拓展日本市場、強化產品技術與開發、以及擴大團隊等布局，發表全新品牌定位為「亞洲最大語言教育科技平台」。VoiceTube喊出目標，今年營收要達到去年的三倍，維持台灣市場第一優勢，並在2020年全球用戶數突破500萬人。

VoiceTube於2013年成軍，到今年邁入第七年，目前全球用戶數360萬人，每月活躍用戶數超過150萬；以台灣為主要市場，占總用戶數七成，另還有來自日本、越南等地的用戶，2015年損益兩平。平台初期以廣告為主要收益，2015年開始轉型，陸續推出HERO、VClass等服務，迄今累計超過7萬多部英語學習素材，近年服務成為營收主力，廣告今年占比已降到約15%左右。

VoiceTube新一輪A輪融資，由數位經濟基金、台日基金及資鼎中小企業開發股份公司領投，柏瑞國際資產管理、和通創投等跟投。數位經濟基金執行合夥人李仲琪表示，VoiceTube 深耕台灣多年，團隊一直以來致力於開發適合大眾學習的語言教育科技平台，年輕的使用者族群、持續推陳出新的產品非常吸睛，非常看好VoiceTube在未來的發展。

VoiceTube共同創辦人暨營運長蔡豐任表示，教育產業現在正被「EdTech（教育科技）」及「教育娛樂」兩個浪潮襲擊，在兩個領域中間，他們看見新的機會，思考如何建立平台讓用戶藉由科技力量，把娛樂轉換成教育題材，VoiceTube平台孕育而生。他們秉持一個理念，是要讓大家從生活中學習語言，「享受學習樂趣」。

VoiceTube創辦人暨執行長詹益維也說，讓每個人都能從生活中學習語言，並享受學習的樂趣，一直都是 VoiceTube 的願景和努力方向。感謝新一輪資金挹注和跨國夥伴的加持，VoiceTube將更穩健的邁向未來，強化技術與研發能量、優化服務細節，為大眾提供更全方位的語言學習產品，持續深耕亞洲、放眼世界。

VoiceTube自許，要用科技改變教育產業，因此強調人工智慧（AI）及數據研究能力，以發掘用戶的興趣、偏好，今年更號召資料科學家成立數據團隊，進一步解讀數據，開創出新的服務體驗。蔡豐任指出，他們要用免費模式讓大家進來學習，透過學習過程了解用戶需求，衍伸出更多服務轉換成營收力量。

VoiceTube下一個目標是日本市場，要成為日本市場第一英文學習平台。蔡豐任表示，先前試點發現日本跟越南，對平台接受度最高，其中日本跑得速度較快，用戶數來到25萬人，僅次台灣，已成立日本子公司，越南服務預計明年落地。

VoiceTube今發布全新品牌定位「亞洲最大語言教育科技平台」，左起依序為Vo...
VoiceTube今發布全新品牌定位「亞洲最大語言教育科技平台」，左起依序為VoiceTube共同創辦人暨營運長蔡豐任、創辦人暨執行長詹益維、共同創辦人賴馥蓉。圖／VoiceTube提供
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