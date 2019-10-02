2P先進製造技術展 商機熱

2019-10-02 23:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台灣區工具機暨零組件公會主辦的首屆「2019先進製造技術展」，昨（2）日在台中登場，今年以「擁抱數位轉型」為主題，計有上銀、友嘉、慶鴻、德大、台灣引興等180家廠商參展、使用650個攤位。

工具機暨零組件公會理事長嚴瑞雄表示，此次聚焦工業物聯網與AI數據生態，提供金屬加工業者上下游交流，並協助產業行銷拓展國內外市場，預估現場交易金額可達2.5億元，後續商機上看8億元。

美中貿易戰火延燒，友嘉集團總裁朱志洋、上銀董事長卓文恒及福裕董事長張寶銘等人都認為，第4季展望比第3季好，最近包括福裕的磨床、上銀的線性滑軌及半導體定位平台等產品，訂單逐步升溫，第4季將放量出貨。

朱志洋說，集團在德國漢諾威工具機展中，接獲不少歐洲與中國大陸汽車、航太產線大單，預計第4季起出貨；另外友嘉中科后里廠也訂10月投產，包括MAG、JOBS、SIGMA、Rambaudi等技術都將移轉台灣，可望帶動明年業績成長二成以上。

這項大展規劃四大主題區，包括工業物聯網與AI數據生態系、金屬加工與自動化設備、製造技術與零組件及精密鑄造與後期加工，展現先進研發技術。

參展廠商有友嘉、上銀、凱柏、慶鴻、引興、普森、哈柏、德大、旭泰等工具機暨零組件廠，工業物聯網、AI數據生態系及智慧製造相關廠商有精誠科技、采威、所羅門、達易、德科智能、易格斯等。