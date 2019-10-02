Garmin首度為星宇航空客製機長與座艙長專屬智慧表

2019-10-02 20:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



Garmin今（2）日宣布，為星宇航空打造專屬智慧手表，星宇機長將配戴星宇航空訂製版D2 Delta PX 鈦金航空表，Garmin特別依需求量身設計六款主題智慧面盤，精準顯示兩地時區、世界協調時間（UTC），表面導入日光節約時間，表背鐫刻STARLUX專屬序號；空服座艙長也搶先選配全新Venu系列AMOLED GPS智慧表，表圈顏色特別搭配星宇航空制服。

由於星宇董事長張國煒本身原來就是Garmin D2表主，以自身飛行經驗為星宇航空機長專屬的D2 Delta PX 鈦金航空錶提供全面而精準的設計方向。

Garmin亞洲區總經理王正偉指出，此次與STARLUX星宇航空合作，雙方同樣從台灣出發，共享著相同的人文背景與核心價值，以豐富的業界經驗展開此次合作關係，Garmin更針對機艙內機長與空服員工作需求量身打造最適表款，強悍的智慧性能外，更即時掌握飛行員健康體能與全程飛行狀態，滿足星宇航空高端而細緻的飛行體驗需求。

張國煒表示，星宇航空希望藉由Garmin在導航及智能監測的高科技，幫助飛航組員們掌握自己的身體數據，這也是為飛航安全把關極為重要的一環，希望員工無論在工作或生活，都可保持最佳狀態。

Garmin為星宇機師設計的系列專屬面盤以UTC多重時區顯示為主，可依照所在時區自動偵測即時校時，並可調整日光節約時間，讓機長在飛行中隨時掌握兩地及當前時間，搭載PulseOx脈搏血氧感測功能，顯示體內血氧飽和度，搭配腕式心率全天候紀錄生理數據，掌握每趟飛行任務中的關鍵體能數據。