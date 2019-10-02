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在英生活13年！台籍女醫師恐遭遣返 獲逾3萬人聲援

顏炳立：2020年房市春暖花開

2019-10-02 20:01經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

戴德梁行公布第3季商用不動產調查，2019年第3季土地交易量達881億元，累計前三季達2,318億元，光是三季就以經創下過去全年歷史新高，展望明年，總經理顏炳立2日表示，2020年房市將可望春暖花開，房市應該會更好。

房市顏炳立
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