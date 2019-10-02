台灣設計展登場 高雄福華推限定商品吸睛

2019-10-02 18:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



2019台灣設計展將於10月5日在屏東登場， 高雄福華飯店受邀推出特色合作商品，包括有二款日式鐵道便當，以及選用屏東在地好農食材研發出八款手工點心等，預期將造成一股排隊熱潮。

高雄福華飯店表示，此次特別與JR東日本台灣事業開發公司合作推出的二款鐵道便當，原汁原味呈現日式「新幹線E7系便當」及「30種營養均衡便當」。

像新幹線E7系便當通行於東京和金澤間的北陸新幹線車型的車站便當，非常受到男女老少的歡迎，便當裡裝滿了招牌的菜餚，炸雞塊、日式炸蝦、肉丸子、香腸、薯條、通心粉沙拉、醃蘿蔔等，飯糰的餡為鮪魚和鮭魚，還附上小蛋糕甜點。而精心使用30種食材製作而成營養均衡的便當，迎合日本的健康風潮，均衡使用魚、肉及蔬菜等食材，是人氣招牌車站便當的代表之一。