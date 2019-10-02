台灣設計展登場 高雄福華推限定商品吸睛
2019台灣設計展將於10月5日在屏東登場， 高雄福華飯店受邀推出特色合作商品，包括有二款日式鐵道便當，以及選用屏東在地好農食材研發出八款手工點心等，預期將造成一股排隊熱潮。
高雄福華飯店表示，此次特別與JR東日本台灣事業開發公司合作推出的二款鐵道便當，原汁原味呈現日式「新幹線E7系便當」及「30種營養均衡便當」。
像新幹線E7系便當通行於東京和金澤間的北陸新幹線車型的車站便當，非常受到男女老少的歡迎，便當裡裝滿了招牌的菜餚，炸雞塊、日式炸蝦、肉丸子、香腸、薯條、通心粉沙拉、醃蘿蔔等，飯糰的餡為鮪魚和鮭魚，還附上小蛋糕甜點。而精心使用30種食材製作而成營養均衡的便當，迎合日本的健康風潮，均衡使用魚、肉及蔬菜等食材，是人氣招牌車站便當的代表之一。
福華飯店甜點主廚團隊並特別選用屏東在地好農食材研發出八款手工點心；例如採用屏東枋山完熟愛文芒果製作出果香濃郁與百香果果汁熬煮搭配乳酪布丁的「屏夏光年」；來自屏東大武山小農出產的咖啡與千層蛋糕層層堆疊出溫潤甘醇的質感蛋糕「農情咖啡」； 集合屏東兩大名物濃郁手工黑糖、金黃鳳梨果乾，烘焙後一抺鳳梨果汁及君度橙酒的「金鳳良土」長條蛋糕等等。
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