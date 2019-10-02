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台泥張安平： 和平廠將變身循環生態工廠

2019-10-02 18:47經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

台泥（1101）董事長張安平今天出席天下企業公民國際論壇，以「250年的工業革命」為題發表專題演講，他認為工廠不會是獨立存在的個體，它始終會跟周遭的社區連結在一起。台泥評估，旗下三合一的和平水泥廠，和平電廠及和平港，未來擬對外開放，變成一個開放的循環生態工廠，

台泥再度入選天下企業公民獎TOP100強，蟬聯傳產第一，大型企業組第15名，為歷年最佳成績。今天除了張安平出席發表專題演講，暢談他對永續的看法，夫人辜懷如、大女兒張倚蘭、小女兒張倚竹也都出席，一家人難得在公開場合同台。

張安平在專題演說一開場提到，沒有多少年前，如果稱呼一個人是「工業家」，那是一種讚美、一種尊榮，代表那時候的工業家對社會有重要貢獻、做事情有效率、具有科學化的思維。但曾幾何時，稱呼一個人是「工業家」，不再是讚美！工業家反而成為環境的污染者、壓榨勞力的業主，一個唯利是圖的自私商人。

張安平反思18世紀工業革命開始後，基本上人類不再缺少食物，人類也期待著每一個明天會更好，所有的產品不停的創新，生產效率變得更好，人口爆炸性地成長，但也造成後人對工業大幅度的誤解和仇恨。他認為工業革命發展後250年的今天，工廠的定義需要被重新檢討，社會的價值觀，企業的視野也都在改變，要從追求量到要求質。

他回過頭來看這200多年的歷史，工業與工廠不是一成不變。重新整理歷史，我們會看到工業一代一代的改變，隨著人類跟環境的關係，隨著時間跟歷史的推演，隨著知識與技術的增長，工業與工廠怎麼與環境相處，已經有一個有意識，已經開始的變化。

他認為工廠不會是獨立存在的個體，它始終會跟周遭的社區連結在一起。未來台泥想把三合一的和平水泥廠，和平電廠以及和平港，變成一個開放的循環生態工廠，因為工廠應該成為社會的一部分，成為生活的一部分。它不但是一個可以生產產品的地方，也可以是休閒園區，一個傳遞知識的教室，典藏藝術品的博物館。工廠應該是現代文明的象徵，不是一個破壞環境，造成污染的現代文明的包袱，我們希望利用這個和平開放生態工廠跟社會大眾做溝通。

台泥生態
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