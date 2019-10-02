星宇明年開航 張國煒：票價會比其他航空貴個幾百塊錢

2019-10-02 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



星宇航空明年1月23日小年夜時開航，已選定澳門、檳城、峴港三個航點會三點齊發，各界關注的票價問題，星宇航空董事長張國煒今（2）日表示，「可能會比其他航空貴一點點，但貴個幾百塊大家應該還可以接受吧」。

星宇今日舉行制服、客艙內裝發表會，會後張國煒接受媒體提問，被問及票價策略，他說，大家都很關心，精品航空是否票價就很高，其實這要看市場機制，「我不會賣市場不接受的價格」，有坊間說，如果我賣1,000元的話，他們就賣500元，就是要比我便宜，可預期我的票價應該會是最高的。

張國煒表示，不過，票價是有市場機制的，不是我說了算，例如澳門航線，市場是完全開放競爭的，大家不必擔心會貴到哪裡，他笑著說，「不過，可能會比其他航空貴一點點，但貴個幾百塊大家應該還可以接受吧」。而我們機票的銷售，會以網路和APP為主，並希望旅客訂票後就選餐點，才不會有旅客想吃的餐點因為不夠而吃不到。

據指出，星宇航空的飛機塗裝、航線申請、制服設計、客艙內裝及服務、空中餐點、地勤委託、飛機檢修合作廠商等開航前準備工作，都已到最後階段，星宇標榜走高品質、高服務，A321 neo客機188個座位中，有八個商務艙，後年中A350廣體客機引進，有更多商務艙，營運上軌道也會與發卡銀行合作發行聯名卡，貴賓室為服務中重要的一環。

據了解，星宇航空今年7月1日開始，向桃機公司承租之前復興航空位於第一航廈的貴賓室，面積僅45.4坪，租約到2022年12月31日，現正整修中，預定配合開航時啟用。