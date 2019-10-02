不只是制服！星宇航空時裝大秀磅礡登場

2019-10-02 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



星宇航空今（2）日盛大舉行「JX Style制服暨機艙發表會」，眾所矚目的制服系列正式亮相，包括機長、空服、地勤、航勤、機務接連登上伸展台，由台灣知名設計師林尹培袞操刀，要將星宇航空打造成全球最時尚的航空品牌。以「新創經典 樹立標竿」的設計理念，巧妙融合復古與未來感元素，呈現宇宙星際感，又藏有經典時裝特色。星宇員工也共同參與了設計過程，依自身經驗及觀察提供設計建議，星宇航空要掀起航空時尚風潮，誓言成為航空界時尚新星。

受到知名普里茲建築大獎得主Frank Gehry的啟發，對建築與時尚充滿熱情的設計師林尹培袞表示，以新創經典的概念，將4、50年代時尚元素結合未來科技感，如同星宇航空的飛機設計一樣，機身很前衛，機艙空間卻是很溫暖的。透過高級訂製服的繁複工法，如異材質拼接、跳色、出芽、刺繡等，展現復古又現代的前衛結構，不只著重空服員制服的設計，針對機務、航務、地勤等皆全面地用心打造，期望旅客從進入航站到機艙，都能享有一致性地視覺美感。

演譯「重返美好年代，預現未來經典」，女性空服員制服呼應客艙大地色系，座艙長及空服員依顏色區分職級，分別選用未來科技感金、銀色洋裝，背部及袖子大膽採用運動服飾使用的透氣網布拼接，強化舒適及功能性，七分袖的袖中以飛機稜線為靈感設計，洋裝以微立領搭配絲巾，舉手投足氣質婉約，冬天穿上復古斗篷式大衣，宛如優雅的巴黎名伶。男性空服員制服也充滿細節巧思，襯衫立領設計取代緊繫領帶的不便，以不同裁片拼接呈現仿翻領樣式，接縫處利用出芽線條點綴。而西裝外套領口不單以傳統車線縫製領片輪廓，更以精緻高超的工法拼接不同領片，翻玩錯視的平面與立體視覺。