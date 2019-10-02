中鼎攜手日、韓大廠 進軍越南電廠工程

2019-10-02 18:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



國內最大統包工程承攬商中鼎（9933），今 （2）日宣布與日本、韓國等工程大廠共同承攬南雲峰1期（Van Phong 1）660MW X 2超臨界燃煤火力電廠統包工程，不僅成功締造中鼎集團進軍電廠工程的嶄新里程碑，也為國家南向政策實績再添一例。

中鼎表示，這回聯手日本東芝能源系統解決公司、石川島重工、以及韓國斗山重工，共同承攬越南雲峰1期燃煤火力電廠統包工程。

雲峰1期燃煤火力電廠統包工程，位於越南慶和省的雲峰經濟區，由兩組超臨界燃煤鍋爐發電機組組成，設計發電量為1,320MW，預計2023年完工商轉，產生之電力將售予越南國家電力公司（Vietnam Electricity, EVN），有效舒緩南部電力不足問題。

該火力電廠業主為日本住友商事(Sumitomo Corporation)，負責本案為期25年的興建、持有、營運及維護。

中鼎集團深耕電廠工程領域，服務範圍涵括設計、採購、建造及試車等整合性統包及管理工作，於核能、火力、汽電共生及複循環機組等各式電廠工程，皆擁有豐富經驗，包括台灣的大林、林口、通霄、大潭和龍門核電廠等公共工程統包案，以及泰國石油SPP電廠和馬來西亞沙巴洲的Kimanis電廠等統包工程，優異的工程品質，屢獲業主肯定。