台北紡織展下周登場 聚焦四大主題

2019-10-02 18:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



國內紡織業年度盛事—「台北紡織展」即將於下周一（7日）登場，四大主題聚焦「機能應用」、「永續環保」、「智慧紡織」和「智慧製造」。

台北紡織展將於10月7日至9日在南港展覽館舉行，今年展覽規模再創新高，來自台灣、法國、義大利、美國、瑞士等總共12個國家地區、423家廠商參展，展出規模1,058個攤位，比起去年的1,003個攤位再成長。其中台塑集團、遠東新和聚陽，並列最大參展廠商。

紡拓會秘書長黃偉基今天表示，相較於大陸紡織業者以棉毛絲麻等流行商品為主，台灣紡織業者早一步升級，瞄準運動、戶外等機能產品，由於市場區隔，使得台灣紡織業者受到這波美中貿易戰的影響不大。

不過貿易戰牽動生產基地移轉，包括許多台商回流台灣，勞動人力成為一大難題，下一步，導入「智慧製造」變得勢在必行，而且必須加速。

有別於過去台北紡織展以紡織原料為主要展出重點，今年首度導入更多的紡織設備業者，像是日本紡織機生產龍頭島精機、國內縫製設備供應商歐西瑪等，今年都加入展出行列。