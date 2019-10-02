佈局全球穆斯林市場 貿協舉辦「國際清真產業論壇」

2019-10-02 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



經濟部國際貿易局委託外貿協會成立的清真推廣中心10月1日辦理「國際清真產業論壇」，以協助業者掌握穆斯林清真商機資訊及行銷資源。活動前一日雖遇到米塔颱風襲臺，一度影響國際講師來臺班機，所幸各國講師皆於活動前底臺，活動順利舉行，吸引150位聽眾參與。

開幕典禮邀請到經濟部國貿局副局長李冠志、外貿協會秘書長葉明水、來來超商總經理魏國志、東南亞及土耳其駐台單位代表共同舉行啟動儀式。葉明水致詞時表示，本次論壇首度集結六國專家來臺解析各國清真認證系統與市場商機，亦提及特別設置臺灣清真產品區，展示8家我國知名業者的清真產品。

貿協為期盼透過此次國際級清真論壇交流，向各國學習如何發展清真產業及營造穆斯林友善環境的經驗，以作為臺灣未來推動清真產業的楷模，並帶領台灣業者掌握全球穆斯林商機，並加速佈局全球穆斯林市場。

清真推廣中心自成立以來，驗證家次由2017年底783家次至2019年7月1,075家次，成長率達37%，其中包含252家穆斯林友善餐飲、旅館與場域，更於2018年獲「馬來西亞旅遊協會」頒發「友善穆斯林友善環境與設施」金質獎，是該屆金質獎唯一國外獲獎單位，臺灣更於2019年萬事達卡國際組織發布「全球穆斯林旅遊指數」(GMTI)評比中首度躋身非伊斯蘭組織適合穆斯林旅遊的第3名。

此外，清真推廣中心積極協助業者布建國內外通路，例如與來來超商合作建置清真販賣機、大潤發設置清真產品專區、馬來西亞Mydin辦理台灣清真食品節。

李冠志表示，臺灣在國際上需要靠產業交朋友，且清真產業不僅僅是經濟層面，更兼具社會、文化、民族、宗教等特性，增強產業實力、取得清真認證、加強外銷等，都是提高臺灣國際能見度的好方法。

此次六國講師中，土耳其伊斯蘭國家標準及度量衡局(SMIIC)秘書長 Mr Ihsan Övüt表示清真制度不應侷限於單個國家，而是以更開放的心態發展清真市場，泰國朱拉隆功大學清真科學中心(HSC-CU)以科學及大數據方式進行清真驗證，馬來西亞清真產業發展機構(HDC)商業部總經理Mr. Eizaz bin Azhar特別提及建構清真資料庫，能提供上下游的廠商原料搜尋便利性，而國內業者北田食品崔來慶經理則分享如何於新加坡、馬來西亞、中東等國開拓清真市場的拓銷通路，以失敗為成功之母的精神，順利打通清真市場，佔有一席之地。