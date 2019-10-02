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張國煒：要讓不是很美的空服員看起來很漂亮

2019-10-02 17:37經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

星宇航空今（2）日舉行盛大的制服發表會， 由台灣知名的設計師林尹培袞操刀， 星宇董事長張國煒強調要相信宇航空打造成全球時尚的航空品牌。

張國煒說，過去這段時間空服員制服以拚接贏得大家的矚目，但星宇回歸以人為本，更要讓長的不是很美的空服員，穿上制服後，變得很漂亮。

星宇航空發表不同的制服風格。記者邱馨儀／攝
星宇航空發表不同的制服風格。記者邱馨儀／攝
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制服張國煒空服員
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