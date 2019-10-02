張國煒：要讓不是很美的空服員看起來很漂亮

2019-10-02 17:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



星宇航空今（2）日舉行盛大的制服發表會， 由台灣知名的設計師林尹培袞操刀， 星宇董事長張國煒強調要相信宇航空打造成全球時尚的航空品牌。