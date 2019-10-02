高雄漢來拚國旅 優惠、利多加碼送
政府秋冬補助進入第二個月，根據高雄市觀光局統計，高雄市補助款剩餘4萬多間，漢來大飯店為搶食此大餅，除祭出「補上加補」最高折抵4,000元的「三天二夜秋冬進補住房專案」之外，10月再度放送大利多，只要以本國人優惠價格入住，即送1,000元住宿抵用券。
漢來表示，消費者選擇「三天二夜秋冬進補專案」，不僅享有雙重折抵、官網加購高鐵票75折優惠，還能免費獲得雙券200元夜市券和漢來千元住宿抵用券，目前雙十連假前三天已近滿房，預估10月份還會衝一波訂房潮。
漢來「三天二夜秋冬進補專案」在12月30日前，除搭配政府補助每人每晚1,000元之外，飯店依房型再加碼補助1,000~2,000元，總計3天2夜最多可省4,000元，每人每晚房價最低1,290元起。此專案自9月推出後深受顧客青睞，政府發放的夜市券也已送出近千張，為擴大國旅客人回訪意願，漢來再度放送大利多，即日起購買秋冬進補專案，每房加送1,000元住宿抵用券，方便明年住宿漢來時折抵房價。
另外時序進入秋天，入秋是國人大啖海鮮的季節，漢來大飯店與漢來美食攜手，推出「作客漢來一泊二食專案」，住五星飯店吃超澎湃海港早餐(原價1,056)，和產地直送鮮甜海鮮火鍋(原價2,013)，雙人只要5,099元起，使用秋冬補助還能折抵1,000元。
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