高雄漢來拚國旅 優惠、利多加碼送

2019-10-02 17:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



政府秋冬補助進入第二個月，根據高雄市觀光局統計，高雄市補助款剩餘4萬多間，漢來大飯店為搶食此大餅，除祭出「補上加補」最高折抵4,000元的「三天二夜秋冬進補住房專案」之外，10月再度放送大利多，只要以本國人優惠價格入住，即送1,000元住宿抵用券。

漢來表示，消費者選擇「三天二夜秋冬進補專案」，不僅享有雙重折抵、官網加購高鐵票75折優惠，還能免費獲得雙券200元夜市券和漢來千元住宿抵用券，目前雙十連假前三天已近滿房，預估10月份還會衝一波訂房潮。

漢來「三天二夜秋冬進補專案」在12月30日前，除搭配政府補助每人每晚1,000元之外，飯店依房型再加碼補助1,000~2,000元，總計3天2夜最多可省4,000元，每人每晚房價最低1,290元起。此專案自9月推出後深受顧客青睞，政府發放的夜市券也已送出近千張，為擴大國旅客人回訪意願，漢來再度放送大利多，即日起購買秋冬進補專案，每房加送1,000元住宿抵用券，方便明年住宿漢來時折抵房價。