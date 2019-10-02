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南韓華城連續殺人案 主嫌自白「另外殺了5人」

首屆海內外客家後生交流營 深入台灣客庄親身體驗

2019-10-02 16:53經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

客家委員會舉辦首屆「海內外客家後生交流營」，吸引來自美、韓、馬來西亞、印尼、泰國及台灣等客家後生參與，將於2日起至8日走訪客家庄，了解台灣客家政策、欣賞客家文化藝術、參訪科技產業、樟之細路與傳統建築踏查等，並邀請客家傑出企業代表與青創後生交流座談，培養具國際視野、在地關懷的現代客家青年。

客委會主委李永得表示，為促進國內、海外客家後生雙向交流，鼓勵海外客家後生返台走訪客家庄、體驗客家文化，舉辦7天6夜的「海內外客家後生交流營」，期讓客家後生深入台灣客庄親身體驗、關注客家，進而投入客家公共事務，期許客家後生成為推展「台灣客家」的青年種籽，向國際傳播客家新印象。

本次參與營隊之客家後生來自多元領域，如教師、藝術家、學生、服裝設計師、媒體工作者、青農、生態解說員、餐飲業及自韓國來台學習客家文化的研究生等；平均年齡不到30歲、不同領域的客家後生，將藉由藝術、人文、科技產業、客家料理DIY及走訪客家庄，增進客家經驗的探索與認識，相互激盪成長，體驗台灣多元客家。

海內外客家後生將沿著台三線，走訪北部及南部六堆客庄，參訪新竹科學園區、交通大學客家文化學院、與傑出客家企業代表及返鄉創業青年座談，學習烹飪客家料理、深入茶園採茶、製茶、品茶，並至國家戲劇院欣賞莎翁名劇《皆大歡喜》改編的精緻客家大戲。

客委會期望藉由豐富的參訪與文化交流體驗，激發客家後生對客家文化的省思與熱情，拓展國際客家視野，更期許客家後生共創客家新印象，讓全世界認識台灣、看見客家。

客委會「海內外客家後生交流營」始業典禮大合照。客委會／提供
客委會「海內外客家後生交流營」始業典禮大合照。客委會／提供
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客家文化客委會馬來西亞
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