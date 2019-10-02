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星宇航空座艙搶先曝光 定調大地暖色系主打以家為概念

2019-10-02 14:46經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

星宇航空發表座艙設計與機艙設備，主打以家為概念，結合硬體配備打造的座艙設計，營造溫暖如家的氛圍，呼座品牌識別色，以大地暖色系定調，訂製星宇風格的機艙空間。

硬體設備規格刷新多項國內業界窄體機紀錄，如商務艙可180度全平躺=力最大伸展長208公分，全機免費Wi-Fi服務，全艙等都配置AVOD機上娛樂系統等。以最高規格打造全台第一架空巴A321neo，代表星宇航空對機隊首架飛機的重視。

星宇航空的座艙首次曝光。 記者邱馨儀／攝影
星宇航空的座艙首次曝光。 記者邱馨儀／攝影
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星宇航空空巴
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