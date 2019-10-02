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台灣30年前的「十大企業」，只有遠東成功轉型？談企業轉型4個重點

2019-10-02 13:09商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家

遠東集團董事長徐旭東秀出手機中的HAPPY GO Pay。記者曾學仁／攝影
遠東集團董事長徐旭東秀出手機中的HAPPY GO Pay。記者曾學仁／攝影
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最近做了一個縮胃手術，把胃切除了2/3，目的是為了減重。有人問我為何要用那麼激烈的手段？因為我試一些方法，都無法有效控制體重，連帶引起糖尿病等症狀。為了走更長遠的路，保持身體健康，我只好採用「休克療法」，現在什麼東西都只能吃一點點。

我經常協助企業轉型瘦身，沒想到有一天也會套用到自己身上。台灣企業面臨全球環境劇烈變化，經歷前所未有的衝擊，必須積極轉型，手段包括傳承、跨界、國際化、產業整合和數位化等。

由於外在環境的嚴峻，近期很多企業必須採用極端手段轉型。一個例子是大同，這是一家百年老店，近期宣布旗下公司「華映」將歇業，裁員2000人，先前該集團另外2家子公司，尚志半導體與綠能已先後下市，令人不勝唏噓。

華映提醒我們轉型的重要，該公司是台灣最大的電視映像管製造商，所以才叫華映，然而傳統電視早已被取代，不知為何不改名？這是很重要的事情。1950年成立的台灣火柴公司，到1994年才改名台火，其實也太晚了。

比較好的例子是「中興保全」，最近宣布改名為「中興保全科技」，因其早已超越傳統保全業務：在AI和物流網時代，每一個物件都可連結，透過智慧監控，創造出許多可能。

未來當AI不斷融入我們的生活，很多企業可能都必須重新定位與改名。2000年左右，互聯網熱潮時期，一大堆公司把自己的名字前面加上e或i或@，連我自己的公司，都不能免俗的在資本前面加上「網絡」（cyber）2個字。

但我們要區別「真轉型」和「假轉型」。最近聽到一個故事，某朋友的公司號稱「AI概念股」，但連他們員工都承認不是那麼智慧，有時用傳統方式運作反而更有效率。

另一個轉型失敗的例子是燦坤。該公司什麼領域都很早跨入，20多年前，在中國大陸就B股上市，也曾跨入網路旅行社以及連鎖餐飲，但都不成功，據了解是執行出了問題。

當然傳統產業也有轉型成功的個案，代表者是遠東集團，從早期的紡織和水泥，到今天跨足電信和金融。另外一個是華新麗華，由電纜開始，現在已跨足多個科技領域：半導體（華邦）、PCB（瀚宇博德）、面板（瀚宇彩晶），均有一定水準。

美國企業也有不少轉型成功的例子。最有名的是蘋果，賈伯斯改造了這家搖搖欲墜的個人電腦公司，變成全美第一大企業。IBM在90年代曾經歷一次轉型，從賣硬體轉型服務，現在又跨足雲端，大概是受到微軟啟發了。

然而也有失敗的美國企業，典型代表是百年老店、相機發明者柯達，因沉迷於過去榮景，未積極向數位轉型，以致破產。反觀日本同業，不論是富士、Nikon或Canon，都還能活下來。

不過最近日本數位相機公司又遭受另一波寒流：由於智慧手機都可以拍照，數位相機市場快速萎縮，全球出貨量從2008年的1億台，跌到不及2成，要看日本人如何轉型度過難關！

日韓貿易戰中，日本針對高科技關鍵原料進行管制，其中焦點是JSR株式會社。該公司原生產橡膠，2000年時，看中半導體不可或缺的光阻劑使用樹脂，發現這是成長產業，全力發展，吸引IBM合作，帶動積體電路產業，取代過去的真空管，JSR也成為全球龍頭，這是轉型成功的典範：傳統產業及早和未來成長趨勢掛勾，免於被淘汰的命運。

歐洲大廠西門子最近裁員2700人，將擴大到裁員1萬人。西門子和飛利浦都曾是家電大廠，但很早就開始轉型，兩者有志一同押寶醫療，可是調整的速度仍不夠快，諾基亞（Nokia）也因沒有及早布局智慧手機，而遭淘汰。

談到轉型，中國大陸企業最有魄力。「比亞迪」原來是做電池起家，後來切入富士康的電子組裝業務，這幾年又跨足電動車。浙江吉利從電冰箱零件起步，1997年進入汽車行業，現在已成賓士母公司戴姆勒大股東，2018年列世界500強第267位。

上週台灣老牌汽車廠裕隆宣布轉型，將所有製造移往三義，同時跨足代工，承接義大利的單子，以往裕隆只生產自家品牌汽車。這是一個痛苦的決定，為了生存，裕隆只好大刀闊斧改造自己。

台灣汽車業現在連越南都不如，越南VinFast大汽車廠，2017年5月成立，整合全球一流公司技術，預計今年10月量產。

我找了一下資料，1980年台灣前10大企業是南亞、台塑、裕隆、大同、台化、台泥、遠東、台灣松下，福特六和、聲寶。

30年後的2010年，前10大改為鴻海、廣達、仁寶、台塑、中油、緯創、奇美、友達、台積電、英業達。

裕隆、大同、遠東都在1980年的前10大裡面，但只有遠東成功轉型，其餘不是深陷泥沼就是被大陸同業超越，令人非常感概！

企業轉型需注意什麼？我認為有4大重點：第一是「願景」（Vision），第二是「敏捷」（Agility），第三是「按部就班」（Step），第四是「從上而下」和「群策群力」（Top/Team），我稱為「VAST」法則

其實不只企業要轉型，城市和國家也需轉型。最好的例子是深圳，以不到30年的時間從小漁村發展為國際級創新城市，直逼北京、上海。反觀香港，就是因為沒有跳脫金融地產，才會淪落到今天的地步，變成可被犧牲的卒子。

歷史永遠會重演，20年後，誰會從今天的前10大名單中消失？台灣又會變成什麼樣子？

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

半導體AI遠東集團華映燦坤西門子比亞迪裕隆
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