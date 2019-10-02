招商不易 八里台北港產專區明年開賣

2019-10-02 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北八里區台北港的娛樂專用區，目前正進行都市計畫變更為產業專區，新北市府原要以招商方式進行，但招商不易決定改以標售方式進行，總面積10.25公頃預計明年4月進行，新北地政局指出，目前已有大型廠商前來詢問。

八里區台北港的娛樂專用區原本要打造「台版迪士尼」樂園，卻因為權利金導致招商多次流標，該地又受到八仙塵爆、中美貿易戰影響，台商回流急需土地，新北市府決定將娛樂專用區變為產業專用區，台版迪士尼也宣告胎死腹中。

新北地政局指出，娛樂專用區正進行都市計畫，預計明年2月就能變更完畢成產專區，明年4月就能標售，總面積10.25公頃，會看明年市場需求與潛在廠商而定，決定分割標售的土地方式，現已有回流與在地廠商正在詢問。

地政局說，台北港產專區標售行情每坪約在32.5萬元左有，除了未來變更完成的10.25公頃產專區外，目前台北港還有一塊2661坪的產專區土地標售、四塊出租，都歡迎業者前來詢問。

另外，位於新莊北側知識產業園區，原規劃2.25公頃的機關用地要用來興建司法園區，不過司法園區因地方反對且價格較高，最終決議放棄司法園區。