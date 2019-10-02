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黑潮原來像千層糕 台灣團隊觀測成果驚艷國際

2019-10-02 12:55中央社 台北2日電

台灣團隊在海洋研究達成創舉！靠著水下滑翔機Seaglider進行黑潮觀測，成功在花東外海首次取得細緻的黑潮水文資料，且是全球首次解析黑潮強流底下的千層糕狀水文結構，研究成果獲國際矚目。

台灣大學海洋研究所所長詹森帶領的研究團隊於2015年執行由科技部補助的「黑潮流量及變異觀測計畫」，2016年在科技部補助下，購入全台第1具水下自主觀測載具－水下滑翔機Seaglider，進行黑潮觀測。

水下滑翔機Seaglider購買價格為新台幣650萬元，同樣觀測87天，研究船海研一號87天船費得花3480萬元，詹森笑說，可見「CP值很高」。

詹森描述，Seaglider特別之處在於水平方向的掃描次數多，使得解析度更為精細，同樣範圍內的水平方向，海研船掃描次數約8至10次，Seaglider則可達100多次，「好比HD電視跟一般電視的差別」。

詹森表示，許多人不了解為什麼要觀測黑潮水文，主因是黑潮對沿途水文、生態、氣候有很大影響，透過海氣交互作用，甚至對全球暖化、氣候變遷、颱風演化都有相關，而且這次研究成果，對於降低氣候變遷系集模擬結果的歧異度相當有幫助。

水下滑翔機首航從2016年12月至2017年3月間，在東部海域黑潮區進行三角形側線量測，沿途記錄水文、溶氧、螢光、光背散射等參數；87天觀測期間，總共完成434次下潛跟上升，航程2095公里。

詹森表示，從資料進行詳盡分析後，發現花東外海黑潮強流之下的水團層疊水文結構「顛覆過去印象」，過去一直以為黑潮是穩定洋流，但其實是搖擺不定、時胖時瘦、忽近忽遠。

詹森指出，黑潮區兩個溫、鹽度互異的水團相逢時，不是立即混合成新水團，而是從水團介面上的擾動，藉著複雜的雙擴散過程，在黑潮橫向截面裡，發展成兩股水團上下交錯層疊的水文結構，每層水平長度從10到100公里不等，層與層的厚度約50公尺，好比是千層糕似的水文結構。

詹森表示，雖然這種次中尺度的水團層疊現象在北極海、大洋和近赤道海域等低流速的環境裡、水團交匯處常被觀測到，但在西方邊界流等強流區的觀測和研究，目前仍然非常稀少，這次觀察結果可以說把台灣海洋探測推向嶄新紀元。

科技部次長謝達斌也說，研究成果於8月6日發表在「Nature」系列期刊「Scientific Reports」，堪稱黑潮研究的重大里程碑。

科技部補充，這次觀測技術的建立與論文發表，成果受到國際矚目，後續進一步促成台大海洋所研究團隊獲邀加入聯合國教科文組織之下的「海洋及海洋氣象聯合技術委員會」（Joint Technical Commission forOceanography and Marine Meteorology，JCOMM）,一同推動的國際合作全球海洋邊界流觀測網（OceanGliders Boundary Ocean Observing Network，BOON），負責台灣東邊的黑潮永續觀測，此外，詹森也受邀擔任BOON任務指導團隊成員。

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