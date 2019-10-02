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貿協組珍奶拓銷團搶單 前八個月外銷日本成長十倍

2019-10-02 12:06經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

台灣珍珠奶茶襲捲日本、香港與東南亞，前八個月粉圓出口日本金額已達到2,679萬美元，直逼台灣銷日本最大農產品毛豆一年5,000萬美元的規模，外貿協會乘勝追擊，將組團赴日拓銷，要打入日商供應鏈。

外貿協會將於明（3）日出發，率領21家手搖飲料廠商，前進東京、大阪、福岡3大城市，除舉辦洽談會外，也將參訪在地店家、飲料店等，

外貿協會葉明水秘書長表示，此次貿協首度組團赴日拓銷，將有助臺商打入日商供應鏈，預期將再度引發新一波日本珍奶風潮。

此次貿協組團赴日拓銷，業界精英齊聚，網羅原物料、包裝材料、設備及整店輸出各領域廠商。產品豐富多元，其中超過七成（15家）為原物料廠商，包括：近期相當流行的冷凍即食粉圓、受日本市場青睞的寒天晶球（粉圓）、添加膠原蛋白的粉圓、冬瓜茶沖泡粉等，而各家廠商也準備許多尚未於日本市面上的新品，如仙草原汁及薑黃紅茶原料，創新產品即將席捲日本。

食品機械部分，曾獲得台灣精品獎的智能鮮茶機、多功能煮茶調理鍋，結合科技泡茶，精準到位，可使各式茶飲、香味、色澤、沖泡品質杯杯如一。另永續環保當道，愛珍奶也要愛地球，紙吸管也是本次亮點產品之一，本次拓銷團團員可謂個個摩拳擦掌，準備大顯身手。

當地買主報名洽談會也相當踴躍，洽談會每場皆有超過70位買家報名，大阪站買主數超過百人，不少知名當地日商均派員前來採購，東京站有永旺集團AEON報名，其他包括發源自京都衹園商店街的辻利茶舗、日本市佔率最高連鎖家庭式餐廳Joyfull、在日本約有830家分店的神戶物產業務超市等，更有買家遠從名古屋慕名而來。

洽談之餘貿協也安排參訪當地銷售進口食品之通路（超市、百貨公司、購物商場等），並拜會食品進口商、在地餐廳及飲料店等，包括近期日本流行的黑糖珍奶及生珍奶（意指現場新鮮製作的粉圓）店，相信透過貿協安排，將可更進一步與當地業者交流，助攻廠商外銷。活動舉辦前，也會在三大城市透過當地媒體採訪等管道強力放送，提高臺灣珍珠奶茶產品曝光度，全方位宣揚臺灣珍奶文化。

根據行政院農委會資料，今年1月至8月間台灣粉圓對日出口值達2,679萬美元，相較於去年同期（237萬美元）成長了10倍之多。

台灣珍珠奶茶乃全球珍奶產業的標竿，牽引產業脈動，外貿協會於2017年成立珍珠奶茶行銷聯盟（Taiwan Bubble Tea Alliance），期以協助台灣珍奶業者打開一條新通路，相信本次參團廠商更可了解當地市場趨勢及交易注意事項，有助提升臺日雙方合作機會。

珍奶供應已直逼台灣最大銷日農產品的規模。 記者邱馨儀／攝影
珍奶供應已直逼台灣最大銷日農產品的規模。 記者邱馨儀／攝影
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外貿協會奶茶大阪
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