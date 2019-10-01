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房市熱絡 高雄仁武、高鐵左營站、鳳山都是熱門區域

2019-10-01 23:15聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

六都會區今天公布108年9月「建物買賣移轉棟數」，其中交易量最大為新北市4937戶，六都交易量合計為1萬7902戶。永慶房屋業管部謝志傑經理說明，9月份六都買賣移轉棟數平均月增2.9%，其中台北市月增2.5%，新北市月增5.8%，桃園市月減1.3%，台中市月減5.8%，台南市月增10.2%，高雄市月增10.3%，表現最亮眼 。

謝志傑說，台南市及高雄市9月交易量分別為1773棟及2660棟，月增率都超過1成，台南及高雄買賣雙方對於價格的認知較為接近，在剛性需求的支撐下，台南及高雄的交易量相較其他都會區亮眼。

以高雄市為例，高雄市已有不少地區成為建商推案的最愛，都是以交通便利或在公共設施周邊，目前在仁武、鳳山和高鐵左營站附近，都可以看到房屋推案頗多。

高雄仁武區自從2011年高雄市縣合併後，人口移入漸多，住宅的需求也相對提高，城揚建設和全誠建設兩家建商，在仁武澄德重劃區合作，推出大樓住宅建案「可麗都」，找來34對雙胞胎到現場助陣，象徵落實雙品牌，打造雙倍幸福。

城揚建設執行副總經理陳靜儀說，這是城揚建設和全誠建設合作，在仁武澄德重劃區合作推出的第二個大樓住宅建案，總銷約35億元，共有381戶，產品從23坪到52坪，主力鎖定33坪到43坪的三房產品。每坪售價18到20萬元，鎖定區域首購族。

全誠建設專案執行長董家安表示，澄德重劃區全誠建設早在2013年推出「遠見微笑」住宅大樓時，平均房價大約是13萬元到14萬元之間，2017年，城揚建設和全誠建設合作推出的「大麗城」，平均售價約15到17萬元，目前的「可麗都」每坪售價已上漲到18到20萬元。

另外，在高鐵站附近，最近推案相當多，像天玉集團以往推案重心鎖定楠梓土庫，在二代黃文柔和黃勁嘉姊弟逐步接班之後，今年推案將超過100億元，將積極搶攻高鐵左營站生活圈，力拚成為「高雄高鐵王」。

黃文柔指出，目前推案鎖定市中心和精華區，因此左營高鐵生活圈，是焦點。位在重平路與華夏路口的「龍騰鑫高鐵」，主攻2和3房的小宅，明年將續推第二期，第三期也正籌備中。

富邦建設首度南下高雄，第一個在鳳山推出的「富邦大無疆」住宅大樓，是富邦全台單一建案戶數最多，達767戶，預售賣出逾50％。

「富邦大無疆」住宅大樓面對5000坪公園，富邦建設副總經理唐濟球說，「富邦大無疆」是富邦建設南下高雄的第一個建築個案，未來也將繼續在高雄物色適當的基地，推出好宅。

上揚國際建築團隊業四處總經理施棟瀝指出，「富邦大無疆」戶數767戶，是富邦建設全台單一戶數最多的建案，預售迄今，已賣出400戶。富邦建設已向高雄市政府認養公園和鳳山溪河岸綠地，大約要花將近1億元，目前正在進行公園命名活動。

天玉集團以往推案重心鎖定楠梓土庫，在二代黃文柔（右）和黃勁嘉（左）姊弟逐步接班之...
天玉集團以往推案重心鎖定楠梓土庫，在二代黃文柔（右）和黃勁嘉（左）姊弟逐步接班之後，今年推案重點鎖定在高鐵左營站附近，總推案超過100億元。記者謝梅芬／攝影
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「富邦大無疆」住宅大樓面對5000坪公園。圖／上揚國際建築團隊提供
「富邦大無疆」住宅大樓面對5000坪公園。圖／上揚國際建築團隊提供
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高雄仁武區自從2011年高雄市縣合併後，住宅的需求也相對提高，城揚建設和全誠建設...
高雄仁武區自從2011年高雄市縣合併後，住宅的需求也相對提高，城揚建設和全誠建設兩家建商，找來34對雙胞胎到現場助陣，象徵落實雙品牌，打造雙倍幸福。記者謝梅芬／攝影
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富邦高鐵
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