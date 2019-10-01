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認養貓犬送寵物險 明台產險攜手北市府寫歷史

2019-10-01 22:23經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

日本三井住友海上集團在台灣的子公司、明台產險，1日與台北市政府共同舉辦記者會，推出全台首創，認養毛小孩就送寵物險的創舉。

年滿20歲者，不論國籍，今年底前認養北市動物之家的貓犬，就送1年期的寵物保險，可追溯至今年7月1日，創下我國認養毛小孩送保險首例。

台北市長柯文哲致詞時指出，他是醫生出身，對健保非常有概念，晚上回家看call-in節目，覺得台灣快完蛋了，但台灣還很穩定，因為有醫療保險，每個人都被涵蓋在內。既然保險對社會有幫助，為何寵物沒有保險，決定編列預算推廣。

柯文哲說，少子化年代，毛小孩不是寵物，已經變成家人。北市一年花在寵物的費用高達50億元，已成北市很重要的產業。北市動保處與產險業者合作，推出送寵物險、優惠投保兩個方案。

免費贈送寵物險方面，今年7月1日到12月31日期間，只要認養北市動物之家的貓犬，就送1年期的寵物險，保障項目涵蓋：醫療費用、侵權責任、喪葬費用等三大類。

優惠價格投保寵物險部分，2017年1月1日到2019年6月30日，已在北市動物之家認養貓犬的飼主，只要年繳保費650元，就可買到跟北市府免費贈送的寵物險，相同的保障內容。

北市府免費送的寵物險，今年9月招標，明台產險在三家公司中脫穎而出。換言之，北市府將免費贈送明台產的寵物險。優惠投保部分，則有兆豐產險、新光產險兩家公司可以選擇。

明台產險總經理陳嘉文親自出席記者會，他表示，明台產是日本三井住友海上集團100%持股的公司，日本有120萬隻貓犬，過去五年來，在寵物業者組成的保險公司專門經營下，投保率從不到1%快速拉高到18%，已成亞洲標竿。

台灣目前寵物險投的保率不到1%，明台產險去年引進在日本熱賣的寵物險，銷售動能有了起色，從過往每個月僅幾十隻，到現在有數百隻，每個月保費收入新台幣100萬元以上。

陳嘉文說，明台產險為了鼓勵飼主守護毛小孩健康，願意犧牲利潤、不計成本推廣寵物險。

北市府免費送的明台寵物險，包含三大項目，寵物醫療費用補償部分，飼主自負40%、明台產給付60％。

每次給付上限，門診1,000元、住院5,000元、手術1萬元，保險期間內累計賠償上限1萬元。

陳嘉文舉例，假設門診費用1,500元，飼主自負40%、600元，其他60%、900元由保險公司給付。

假設門診費用2,000元，保險公司理賠60%，也就是1,200元，已經超過門診每次給付上限1,000元，保險公司最高給付1,000元，剩下的1,000元飼主自己負擔。

陳嘉文說，寵物可能咬傷人，北市動保處貼心規劃寵物侵權責任保障，就像買車要有強制險。寵物侵權責任保險金，每事故理賠上限10萬元、保險期間累計上限20萬元。

陳嘉文說，這張保單還有個創新的設計，連國外都很少見，寵物喪葬費用，採動保處焚化規費五公斤以內350元標準，實支實付，最高給付喪葬費350元。

推廣認養貓犬，明台產險總經理陳嘉文(前排左一)親自出席北市府記者會。記者陳怡慈/...
推廣認養貓犬，明台產險總經理陳嘉文(前排左一)親自出席北市府記者會。記者陳怡慈/攝影
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寵物保險金產險
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