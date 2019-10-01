MIT自駕小巴首次上路 年底進駐鹿港天后宮

2019-10-01 19:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



由車輛研究測試中心打造的MIT自動駕駛小巴，首度上路接受測試，不論行人穿越、停等紅燈，或是辨識前方變換車道的車輛，都難不倒自駕小巴，秘訣就是車體上裝載的12顆感測器，未來這輛小巴將在鹿港天后宮、台灣玻璃館等周遭觀光工廠做接駁用途。