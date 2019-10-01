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香港十一大抗爭：港警實彈開火 高中生左胸中槍命危

台商回流大餅來了 這家建商砸逾7億元獵地蓋商辦

2019-10-01 19:08經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

新潤興業（6186）今（1）日以總價7.6億元標購取得新北市政府標售之《新莊北側知識產業園區區段徵收案》，標售底價7.23億元，總面積907.5坪，每坪得標單價83.72萬元，溢價率為5.12％。是新北市政府為獎勵土地大規模開發，減少畸零地情形，將新莊區新知段54及54-1地號，彈性調整為「合併優先招標投標制」，成為此次新莊產業用地標售面積最大的土地。

新潤副總賴嘉鴻表示，新潤除深耕住宅市場，更跨足商辦，此次標購取得907.5坪新莊產業用地，可滿足廠商大規模用地需求，吸引更多回台企業進駐。

新潤業務賴嘉鴻指出，為因應台商回流，產業用地需求增溫，新潤除深耕住宅市場，更跨足商辦，標購取得新莊北側知識產業園區案，合計907.5坪產業用地，將可滿足企業大規模用地需求，該區位於新莊副都心、頭前重劃區北側，東側鄰近三重都市計畫區，西至中港大排，西北緊鄰新北產業園區，結合機場捷運線，串聯雙北兩大生活圈，未來將規劃合宜的商辦產品，提供回台企業設立商辦需求，就業人口進入，可望帶動雙北生活圈住宅市場發展。

新莊北側知識產業園區，總面積為26.57公頃，其中產業專用區面積合計5.84公頃，占開發區總面積近22％，交通包含中山高、捷運環狀線及機場捷運線、特二號快速道路及東西向快速道路八里新店線，「一高二捷二快」交通便捷，且可連結新北產業園區（原五股工業區）優勢，發展重點事業，藉群聚效應帶動產業發展。

機場捷運重劃區
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