傳魏應充私人飛機晚間喊mayday 松山轉降高雄

2019-10-01 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



頂新製油前負責人魏應充。圖／本報資料照片 分享 facebook

今天晚間傳出頂新製油前負責人魏應充一家人搭乘私人飛機，本來要從南京飛松山，但機組故障喊「mayday」然後迫降高雄，晚間5時52分安全落地，人機均安。

對此，台北國際航空站表示，今天晚間該航機原計4時40分計畫降落在松山機場，但機長反應方向舵「怪怪的」但沒有很確實知道狀況，最後轉降高雄。高雄國際航空站表示，5時40分左右有請求緊急落地需求，飛機約在5時50分時落地，平順落地。