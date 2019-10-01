中華ZINGER全新改款今上市 月銷售目標上看700台

2019-10-01 15:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



看準國內小資創業商機，中華車（2204）積極搶攻市場商機，今（1）日全新ZINGER改款上市，總經理陳昭文指出，預計月銷售目標上看700台，坐穩同級距銷售第一名寶座。

陳昭文表示，ZINGER的價格跟實用性，一直是在商用車產品中受好評， 新一代ZINGER擁有全新動感外型及智慧科技配備 讓商旅層次內外提升，改款保留以往商旅頭家鍾愛的省油、強勁馬力及大、寬、平的車室空間外，同時更搭載SCC(Safety Control Center)智慧防護系統，十多項主被動安全系統守護每次駕車安全。

外觀質感提升外，內裝新增聲控功能的影音娛樂系統，新一代ZINGER兼顧安全、質感與機能，高彩度「極智數位儀錶板」取代過往傳統指針式儀錶，加強科技機能及內裝配備提升商旅層次；全新安全模式SCC 打造最強防禦領域 行車全面守護，全新ZINGER 搭載獨創SCC(Safety Control Center)智慧防護系統，適時保護駕駛與乘客安全。