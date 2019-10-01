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新航攜手伊甸基金會 推「幫助慢飛天使夢想啟程」計畫

2019-10-01 15:12經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

新加坡航空與伊甸基金會合作推動「幫助慢飛天使夢想啟程」計畫，募款幫助「慢飛天使」發展遲緩兒童接受早期療育服務，讓更多被忽略、疑似遲緩的孩子有機會趕上成長步伐，朝著夢想啟程。民眾以捐款協助慢飛天使的學習成長，即可獲贈新航波音787-10飛機模型乙台，數量有限，送完為止。

根據世界衛生組織（WHO）的統計，在台灣平均每15個兒童，就有一人是發展遲緩兒。這些被稱為「慢飛天使」的孩童們在外觀與一般同齡孩子相同，但是在語言、運動、認知、學習及生理等領域的發展較慢，導致成長需求不易被察覺，但如果能儘早接受相關醫療專科的鑑定、接受治療及教育，協助他們順利銜接下一個學習階段，就有可能追上正常發展的機會。

伊甸基金會自1994年開始積極推動發展遲緩兒早期療育服務，平均每年服務約一萬五千名發展遲緩兒。慢飛天使們大約三歲左右進入療育，六歲時轉銜或畢業至國小，這1,095個日子是個漫長且需要耐心等待孩子成長蛻變的過程，同時象徵著父母親心中滿滿的期待。

慢飛天使需要多元早療專業的支持，新加坡航空在台灣持續關心慢飛天使，今年再度與伊甸基金會合作，支持慢飛天使「走過99次的成長挑戰，迎來第100次的成功，邁向上學之路」。即日起，於伊甸基金會活動網頁設定每月定期捐款新台幣500元達一年以上，或單次捐款滿新台幣6,000元，即可獲贈新加坡航空波音787-10飛機模型乙台，數量有限，送完為止。

新航是全球首家飛航波音787-10的航空公司，也是全球第一家使用此機型飛航台灣的航空公司；此款以1:400等比製作的金屬飛機模型附有木質底座，非常具有收藏價值。和新航一起幫助慢飛天使夢想啟程，活動網頁捐款詳情請至 https://bit.ly/2m1FS5o。

新加坡航空在台灣持續關心慢飛天使，今年再度與伊甸基金會合作，即日起，於伊甸基金會...
新加坡航空在台灣持續關心慢飛天使，今年再度與伊甸基金會合作，即日起，於伊甸基金會活動網頁設定每月定期捐款新台幣500元達一年以上，或單次捐款滿新台幣6,000元，即可獲贈新加坡航空波音787-10飛機模型乙台。　圖／新加坡航空提供
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