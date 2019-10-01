夜貓族變多了 北富銀J卡推最高5%刷卡回饋

2019-10-01 13:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



瞄準夜貓族深夜消費需求，北富銀J卡自即日起推出「深夜J客」533回饋加碼活動，只要在晚間10:00至凌晨6:00時段內於便利商店、實體商家及計程車以Ｊ卡消費，最高可享5%現金或Line Points回饋無上限，陪伴夜貓族享受更輕鬆自在的夜晚時光。

台灣擁有舉世聞名的夜經濟文化，從美味的夜市到24小時不打烊的KTV、書店、餐廳及咖啡館，豐富無數人的夜生活，也形成龐大的「晚睡商機」。現在，除了夜市抵用券外，夜貓族還有更好康的消費方式可以選擇！

北富銀表示，從近幾年的卡友消費數據分析可以發現，消費分布時段有逐漸向夜間擴散的傾向。現代人生活步調緊湊，白天忙於工作，夜晚是唯一能夠放鬆休閒的重要時刻，捨不得睡的夜貓族越來越多；

而隨著經濟型態轉變及全球化下的跨時區產業分工，出現不少需要彈性工作與輪班的新型態職業，加上許多實體商家和百貨餐飲業者如新光三越、ATT 4 FUN，為了與新興電商抗衡紛紛延長深夜營業時段，都帶動起新一波夜間消費商機。

為促進台灣夜間消費經濟成長，不僅政府推出夜市抵用券及行動支付優惠幫助夜市商機回流，北富銀也特別展開「深夜J客」533回饋活動，自即日起至12月31日，只要持Ｊ卡在晚間10:00至凌晨6:00時段內消費，皆可享受便利商店消費5%回饋無上限、實體店家及計程車消費3%回饋無上限的強力優惠，透過全方位消費回饋滿足夜晚新貴們的多元需求。