日曜OUTLET「回頭書折扣祭」4日盛大登場

2019-10-01 13:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



中部最大檔日曜天地OUTLET「回頭書折扣祭」將於10月4日登場，金石堂、時報出版強強聯手，共有15萬本回頭好書，祭出超低折扣、全面6本500元。

受網購電商崛起、閱讀電子書等消費習慣改變，實體書店漸漸不敵網路，近期不少老字號書店紛紛歇業，許多書迷得知消息吶喊不捨。

什麼是回頭書呢？一般書店裡，有為數不少的書籍，在搬運過程受到輕微折損，或是在陳列期間翻讀、日曬造成小瑕疪而被退回，又或者在出版販售一段時間後，卻因各書籍銷售量不一，不一定都能全部賣掉，所以退回出版社，統稱回頭書。

日曜天地OUTLET為讓書迷再次感受翻閱實體書的閱讀魅力，重拾與書店的種種回憶，特別邀請知名書店金石堂與大型出版社時報出版，首度聯手出擊，於10月4日至10月20日舉辦「回頭書折扣祭」。

現場超過15萬本回頭書，文學、旅遊、童書等，祭出超低折扣全面6本500元，10月4日首日更加碼送出限量100名200元購物金。

日曜天地表示，儘管閱讀的方式越來越多樣化，但翻閱實體書的閱讀習慣，仍受到大部分書迷喜愛，回頭書折扣祭除了有文學、旅遊、生活等書籍之外，小孩最愛的繪本、故事書、文具等全都應有盡有，而熱門新書一律79折起，適合親子共讀共玩，一起挖寶文具生活小物。

疊公文已經不夠看！日曜天地祭出千元購物金，於10月4日上午11點30分舉辦瘋狂疊書樂，只要在指定時間內將書籍疊至最高，即可獲得千元購物金。

另外，日曜天地於10月4日至10月28日，同步推出「丹寧折扣祭」，LEVI'S 、EDWIN、LEE、Big Train、SISJEANS、Miss Sixty等牛仔品牌，最低下殺3件1,000元，滿額再抽萬元購物金。