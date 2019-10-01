京都勝牛來台周年慶 10月再增高雄、桃園店

2019-10-01 12:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



生蒜經典牛排。（照片提供：王座國際餐飲） 分享 facebook

王座國際餐飲旗下品牌「京都勝牛」自2018年10月來台展店，從日本帶入堅持60秒的牛排炸取工法與沾醬吃法，今日宣布將分別於10月1日在高雄夢時代、10月25日於桃園台茂購物中心開出2間新店。為了慶祝「京都勝牛」來台周年及新店開幕，推出「365慶周年」優惠及冬季新品，10月1日起至10月31日止祭出三大好康，除新店開幕首3日消費滿額贈限量主餐兌換券好康外，民眾至全台6間分店消費指定品項可獲贈和風甜點及100元折價券。

根據經濟部統計處數據顯示，近年因網路購物快速發展，百貨公司積極調整櫃位與改裝，其中2017年百貨銷售品項中「餐飲服務」占14.9%，較上年增加1.2個百分點，增加最多。王座國際餐飲看準百貨餐飲龐大商機，將於10月正式進駐高雄夢時代及桃園台茂購物中心，期望利用百貨公司高集客力，以及即將到來的周年慶檔期，帶動集團業績成長。

「京都勝牛」除推出不同口感與風味的炸牛排外，也陸續推出「極味醬燒里肌豬排」、「鰻魚飯」等新產品，並於每季推出新的四人/雙人組合餐、單人套餐滿足不同客群的需求。「京都勝牛」自10月1日起也推出冬季「奢華系」新品「軟殼蝦海陸三拼」、「生蒜經典牛排」、「生蒜里肌豬排」三款季節限時單品，以及內含季節限時單品的海老御宴四人餐與海老御賞二人餐。新品軟殼蝦海陸三拼，包含了軟殼蝦、廣島牡蠣、翼板牛排的豐富海陸組合；而風味濃郁的生蒜經典牛排，則包裹著日本進口蒜醬酥炸，搭配爽脆的炸蒜片，老饕絕不能錯過。